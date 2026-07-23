Fenerbahçe'de Anderson Talisca kafaları karıştırdı!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Gornik Zabrze'yi konuk etmişti. Kanarya bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılırken karşılaşmanın ardından Anderson Talisca'nın durumu sarı-lacivertli camiada kafaları karıştırdı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 11:11 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 11:14
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi.
Kanarya bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılırken rövanş maçı öncesi moral buldu.
Sarı-lacivertlilerin ve maçın tek golünü Anderson Talisca kaydetti.
Brezilyalı yıldız, Vedat Muriqi'nin yokluğunda en uçta görev alırken şık firikik golüyle taraftarlardan büyük alkış aldı.
Bir şutu direkten dönen, bir pozisyonda ise kaleciye takılan deneyimli futbolcu, 39 kez topla buluşup yüzde 76 pas isabetiyle oynayarak dikkatleri üzerine çekti.
GELECEĞİ MERAK KONUSU HALİNE GELDİ
Sabah'ın haberine göre; Brezilyalı yıldızın başarılı performansına rağmen Fenerbahçe'deki geleceği netleşmiş değil.
Brezilya'dan Gremio ve Corinthians'ın ilgisinin yanı sıra Hull City'nin de deneyimli oyuncuyu yakından takip ettiği biliniyor.
Sarı-lacivertli camiada yönetim de yeni sezon kadro planlamasında yabancı oyuncu kontenjanını rahatlatmayı hedefliyor.
MAAŞI DÜŞÜNÜDÜRÜYOR
32 yaşındaki futbolcunun yıllık yaklaşık 10 milyon Euro'luk maliyeti de değerlendirmelerde önemli bir kriter olarak göze çarpıyor.
Bu doğrultuda Talisca, yönetimin ayrılığına sıcak bakabileceği isimler arasında yer alıyor.
Sambacı'nın attığı her gol ve ortaya koyduğu performans, Fenerbahçe'de onu takımın önemli bir parçası haline getiriyor.
Fenerbahçe'de Talisca dosyasında son kararı sezonun geri kalanında göstereceği performans ve transfer dönemindeki gelişmelerin belirleyeceği aktarıldı.