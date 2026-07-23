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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Anderson Talisca kafaları karıştırdı!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca kafaları karıştırdı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Gornik Zabrze'yi konuk etmişti. Kanarya bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılırken karşılaşmanın ardından Anderson Talisca'nın durumu sarı-lacivertli camiada kafaları karıştırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 11:11 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 11:14
Fenerbahçe'de Anderson Talisca kafaları karıştırdı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'de Anderson Talisca kafaları karıştırdı!

Kanarya bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılırken rövanş maçı öncesi moral buldu.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca kafaları karıştırdı!

Sarı-lacivertlilerin ve maçın tek golünü Anderson Talisca kaydetti.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca kafaları karıştırdı!

Brezilyalı yıldız, Vedat Muriqi'nin yokluğunda en uçta görev alırken şık firikik golüyle taraftarlardan büyük alkış aldı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca kafaları karıştırdı!

Bir şutu direkten dönen, bir pozisyonda ise kaleciye takılan deneyimli futbolcu, 39 kez topla buluşup yüzde 76 pas isabetiyle oynayarak dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca kafaları karıştırdı!

GELECEĞİ MERAK KONUSU HALİNE GELDİ

Sabah'ın haberine göre; Brezilyalı yıldızın başarılı performansına rağmen Fenerbahçe'deki geleceği netleşmiş değil.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca kafaları karıştırdı!

Brezilya'dan Gremio ve Corinthians'ın ilgisinin yanı sıra Hull City'nin de deneyimli oyuncuyu yakından takip ettiği biliniyor.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca kafaları karıştırdı!

Sarı-lacivertli camiada yönetim de yeni sezon kadro planlamasında yabancı oyuncu kontenjanını rahatlatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca kafaları karıştırdı!

MAAŞI DÜŞÜNÜDÜRÜYOR

32 yaşındaki futbolcunun yıllık yaklaşık 10 milyon Euro'luk maliyeti de değerlendirmelerde önemli bir kriter olarak göze çarpıyor.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca kafaları karıştırdı!

Bu doğrultuda Talisca, yönetimin ayrılığına sıcak bakabileceği isimler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca kafaları karıştırdı!

Sambacı'nın attığı her gol ve ortaya koyduğu performans, Fenerbahçe'de onu takımın önemli bir parçası haline getiriyor.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca kafaları karıştırdı!

Fenerbahçe'de Talisca dosyasında son kararı sezonun geri kalanında göstereceği performans ve transfer dönemindeki gelişmelerin belirleyeceği aktarıldı.

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