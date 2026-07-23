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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan çarpıcı Avrupa istatistiği!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan çarpıcı Avrupa istatistiği!

Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesinde Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Kanarya maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılırken sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 09:33
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan çarpıcı Avrupa istatistiği!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan çarpıcı Avrupa istatistiği!

Kanarya bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan çarpıcı Avrupa istatistiği!

Sarı-lacivertliler rövanş maçına 29 Temmuz'da çıkacak.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan çarpıcı Avrupa istatistiği!

Kanarya'da bu kritik maçın hazırlıkları sürerken İsmail Kartal ile ilgili o gerçek gün yüzüne çıktı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan çarpıcı Avrupa istatistiği!

Teknik Direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerinde Avrupa'daki galibiyet yüzdesiyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan çarpıcı Avrupa istatistiği!

Sarı- lacivertli takımın başında Avrupa kupalarında 19 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, 13 galibiyet alırken, 6 da yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan çarpıcı Avrupa istatistiği!

İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemlerde hiç beraberlik almadı.

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