Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan çarpıcı Avrupa istatistiği!
Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesinde Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Kanarya maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılırken sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 09:33
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi.
Kanarya bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.