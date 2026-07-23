Hammarby-Anderlecht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hammarby ile Anderlecht UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda karşı karşıya geliyor. 3Arena'da gerçekleşecek karşılaşmada iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamanın peşinde. Kazanan tarafın rövanş öncesi büyük avantaj elde edeceği mücadelenin yayın bilgileri ve detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Hammarby-Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hammarby-Anderlecht MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kapsamındaki Hammarby-Anderlecht maçı, 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Hammarby-Anderlecht MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak.

Hammarby-Anderlecht MAÇI HANGİ KANALDA?

Hammarby-Anderlecht maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Hammarby-Anderlecht MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hammarby: Hahn; Skoglund, Fofana, Winther, Persson; Schellhas, Karlsson, Madjed, Besara, Lind; Abraham

Anderlecht: Coosemans; Vroninks, Biancone, Petrot, Augustinsson; Llansana, Kana, Ambros, Ojea, Onia Seke; Sikan