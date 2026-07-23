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Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde büyük şok! Resmen imzayı attı

Galatasaray'a transferde büyük şok! Resmen imzayı attı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve durumu bir hayli merakla takip edilen o yıldızla ilgili flaş gelişme yaşandı. Futbolcu kariyeri adına yeni 5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 12:03 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 12:06
Galatasaray'a transferde büyük şok! Resmen imzayı attı

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

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Galatasaray'a transferde büyük şok! Resmen imzayı attı

Sarı-kırmızılılarda yeni sezon için hedef büyütüldü.

Galatasaray'a transferde büyük şok! Resmen imzayı attı

Cimbom mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de damga vurmak istiyor.

Galatasaray'a transferde büyük şok! Resmen imzayı attı

Galatasaray'da bu doğrultuda rotasyonu güçlü bir kadro kurulması planlanıyor.

Galatasaray'a transferde büyük şok! Resmen imzayı attı

Sarı-kırmızılılarda kısa süre önce Mauro Icardi ile yollar ayrılmıştı.

Galatasaray'a transferde büyük şok! Resmen imzayı attı

Cimbom'da Osimhen'in alternatifi olacak golcü oyuncu için arayışlar büyük bir hızla devam ederken sarı-kırmızılı camiada Ukraynalı yıldızın adı geçiyordu.

Galatasaray'a transferde büyük şok! Resmen imzayı attı

Galatasaray'a son olarak Matviy Ponomarenko'dan kötü haber geldi.

Galatasaray'a transferde büyük şok! Resmen imzayı attı

20 yaşındaki oyuncu, kulübü Dinamo Kiev ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray'a transferde büyük şok! Resmen imzayı attı

Oyuncunun takımıyla yeni sözleşme imzalamasının ardından Cimbom'da gözler başka adaylara çevrildi.

Galatasaray'a transferde büyük şok! Resmen imzayı attı

Osimhen'in alternatifi olarak kadroya katılacak isim, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

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