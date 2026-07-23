Galatasaray'a transferde büyük şok! Resmen imzayı attı
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve durumu bir hayli merakla takip edilen o yıldızla ilgili flaş gelişme yaşandı. Futbolcu kariyeri adına yeni 5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 12:03 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 12:06
Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.
Sarı-kırmızılılarda yeni sezon için hedef büyütüldü.
Cimbom mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de damga vurmak istiyor.
Galatasaray'da bu doğrultuda rotasyonu güçlü bir kadro kurulması planlanıyor.
Sarı-kırmızılılarda kısa süre önce Mauro Icardi ile yollar ayrılmıştı.
Cimbom'da Osimhen'in alternatifi olacak golcü oyuncu için arayışlar büyük bir hızla devam ederken sarı-kırmızılı camiada Ukraynalı yıldızın adı geçiyordu.
Galatasaray'a son olarak Matviy Ponomarenko'dan kötü haber geldi.
20 yaşındaki oyuncu, kulübü Dinamo Kiev ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Oyuncunun takımıyla yeni sözleşme imzalamasının ardından Cimbom'da gözler başka adaylara çevrildi.
Osimhen'in alternatifi olarak kadroya katılacak isim, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.