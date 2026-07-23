Temmuz 2022'den bu yana İtalyan devinin kadrosunda yer alan Brezilyalı stoperin, Galatasaray'ın transfer listesindeki en önemli isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

GÖRÜŞMELER İLERLEDİ Transfer sürecinde önemli gelişmeler yaşanırken, Galatasaray yönetiminin Bremer'e yıllık 8 milyon euro maaş teklif ettiği ve bu teklifin ardından taraflar arasında dikkat çekici bir mesafe kat edildiği öne sürüldü.