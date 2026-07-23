CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Bremer için kritik tarih! Serbest kalma maddesi...

Galatasaray'da Bremer için kritik tarih! Serbest kalma maddesi...

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Juventus'un yıldız stoperi Bremer transferinde kritik bir sürece girdi. İtalyan basını, Brezilyalı savunmacının serbest kalma maddesinde dikkat çeken tarihi açıklarken, sarı-kırmızılıların transfer için önemli bir aşama kaydettiğini öne sürdü. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 10:52
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Bremer için kritik tarih! Serbest kalma maddesi...

Son şampiyon Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürürken transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray'da Bremer için kritik tarih! Serbest kalma maddesi...

Sarı-kırmızılı ekip, hem kamp programını hem de kadro planlamasını eş zamanlı olarak titizlikle yürütüyor.

Galatasaray'da Bremer için kritik tarih! Serbest kalma maddesi...

Yönetimin, transferde özellikle teknik heyetin raporu doğrultusunda belirlenen isimler üzerinde kapsamlı bir çalışma yürüttüğü ifade ediliyor.

Galatasaray'da Bremer için kritik tarih! Serbest kalma maddesi...

Savunma hattını güçlendirmeyi öncelikleri arasına alan sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda rotasını Juventus forması giyen Bremer'e çevirdi.

Galatasaray'da Bremer için kritik tarih! Serbest kalma maddesi...

Temmuz 2022'den bu yana İtalyan devinin kadrosunda yer alan Brezilyalı stoperin, Galatasaray'ın transfer listesindeki en önemli isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'da Bremer için kritik tarih! Serbest kalma maddesi...

GÖRÜŞMELER İLERLEDİ

Transfer sürecinde önemli gelişmeler yaşanırken, Galatasaray yönetiminin Bremer'e yıllık 8 milyon euro maaş teklif ettiği ve bu teklifin ardından taraflar arasında dikkat çekici bir mesafe kat edildiği öne sürüldü.

Galatasaray'da Bremer için kritik tarih! Serbest kalma maddesi...

İtalyan basını ise transferin seyrini etkileyebilecek kritik bir detayı kamuoyuyla paylaştı.

Galatasaray'da Bremer için kritik tarih! Serbest kalma maddesi...

SON TARİH 10 AĞUSTOS

Haberlere göre Bremer'in sözleşmesinde yer alan 58 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin 10 Ağustos tarihinde sona ereceği belirtildi.

Galatasaray'da Bremer için kritik tarih! Serbest kalma maddesi...

Aynı haberde, Galatasaray yönetiminin söz konusu 58 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da Bremer için kritik tarih! Serbest kalma maddesi...

Öte yandan Bremer'in kariyer planlamasında da önemli değişiklikler yaşandığı ifade edildi.

Galatasaray'da Bremer için kritik tarih! Serbest kalma maddesi...

EN CİDDİ SEÇENEK G.SARAY

Brezilyalı savunmacının, Premier Lig kulüpleri ile Bayern Münih'ten beklediği somut teklifleri alamaması nedeniyle Galatasaray seçeneğini ciddi şekilde değerlendirmeye başladığı öne sürüldü.

Galatasaray'da Bremer için kritik tarih! Serbest kalma maddesi...

İstanbul'da forma giyme ihtimalini masaya yatıran deneyimli stoperin, sarı-kırmızılı kulüple yapılan görüşmelere olumlu yaklaştığı belirtilirken, transfer dosyasında önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

Galatasaray'da Bremer için kritik tarih! Serbest kalma maddesi...

JUVENTUS'UN GÖZÜ LUCUMI'DE

Juventus'un ise olası bir ayrılıkta radarındaki oyunculardan birinin son dönemde hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile adı anılan Jhon Lucumi olduğu belirtildi.

Türkiye-Kanada | CANLI İZLE
G.Saray'da transfer çıkmazı! 110 milyon euro...
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
Gülistan doku dosyasında eski vali Tuncay Sonel'in telefonu çözüldü! Yasa dışı talimatlar ve para trafiği! 2 isme daha operasyon
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Talisca kafaları karıştırdı!
İsmail Kartal'dan Avrupa'da çarpıcı istatistik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da transfer çıkmazı! 110 milyon euro... G.Saray'da transfer çıkmazı! 110 milyon euro... 11:32
Tromsö-Hradec Kralove maçı detayları! Tromsö-Hradec Kralove maçı detayları! 11:11
F.Bahçe'de Talisca kafaları karıştırdı! F.Bahçe'de Talisca kafaları karıştırdı! 11:11
G.Saray'da Bremer için kritik tarih! G.Saray'da Bremer için kritik tarih! 10:50
Dynamo Kiev-PAOK maçı ne zaman? Dynamo Kiev-PAOK maçı ne zaman? 10:34
Hammarby-Anderlecht maçı hangi kanalda? Hammarby-Anderlecht maçı hangi kanalda? 10:25
Daha Eski
Beşiktaş'a Lukaku müjdesi! Beşiktaş'a Lukaku müjdesi! 09:54
Beşiktaş-Midtjylland maçı detayları! Beşiktaş-Midtjylland maçı detayları! 09:45
İsmail Kartal'dan Avrupa'da çarpıcı istatistik! İsmail Kartal'dan Avrupa'da çarpıcı istatistik! 09:33
Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! 09:08
Karabağ-CSKA Sofia maçı detayları! Karabağ-CSKA Sofia maçı detayları! 09:04
Türkiye-Kanada | CANLI İZLE Türkiye-Kanada | CANLI İZLE 08:36