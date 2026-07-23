Galatasaray'da Bremer için kritik tarih! Serbest kalma maddesi...
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Juventus'un yıldız stoperi Bremer transferinde kritik bir sürece girdi. İtalyan basını, Brezilyalı savunmacının serbest kalma maddesinde dikkat çeken tarihi açıklarken, sarı-kırmızılıların transfer için önemli bir aşama kaydettiğini öne sürdü. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 10:52
Savunma hattını güçlendirmeyi öncelikleri arasına alan sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda rotasını Juventus forması giyen Bremer'e çevirdi.
Temmuz 2022'den bu yana İtalyan devinin kadrosunda yer alan Brezilyalı stoperin, Galatasaray'ın transfer listesindeki en önemli isimlerden biri olduğu belirtiliyor.
GÖRÜŞMELER İLERLEDİ
Transfer sürecinde önemli gelişmeler yaşanırken, Galatasaray yönetiminin Bremer'e yıllık 8 milyon euro maaş teklif ettiği ve bu teklifin ardından taraflar arasında dikkat çekici bir mesafe kat edildiği öne sürüldü.
İtalyan basını ise transferin seyrini etkileyebilecek kritik bir detayı kamuoyuyla paylaştı.
SON TARİH 10 AĞUSTOS
Haberlere göre Bremer'in sözleşmesinde yer alan 58 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin 10 Ağustos tarihinde sona ereceği belirtildi.
Aynı haberde, Galatasaray yönetiminin söz konusu 58 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
Öte yandan Bremer'in kariyer planlamasında da önemli değişiklikler yaşandığı ifade edildi.
EN CİDDİ SEÇENEK G.SARAY
Brezilyalı savunmacının, Premier Lig kulüpleri ile Bayern Münih'ten beklediği somut teklifleri alamaması nedeniyle Galatasaray seçeneğini ciddi şekilde değerlendirmeye başladığı öne sürüldü.
İstanbul'da forma giyme ihtimalini masaya yatıran deneyimli stoperin, sarı-kırmızılı kulüple yapılan görüşmelere olumlu yaklaştığı belirtilirken, transfer dosyasında önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.
JUVENTUS'UN GÖZÜ LUCUMI'DE
Juventus'un ise olası bir ayrılıkta radarındaki oyunculardan birinin son dönemde hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile adı anılan Jhon Lucumi olduğu belirtildi.
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