Davinson kararı

2026 Dünya Kupası'nın en iyi savunma oyuncuları arasında gösterilen G.Saray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, yeni sezonda takımda kalacağa benziyor. Teknik direktör Okan Buruk'un performansından çok memnun kaldığı ve takımda tutulmasını istediği 30 yaşındaki stoper kolay kolay bırakılmayacak.

G.Saray yönetimi bugüne kadar kulübe ulaşan bütün teklifleri geri çevirdi.

Son olarak İtalyan ekibi Como'nun yaptığı 25 milyon euro'luk öneri hiç düşünülmeden reddedildi. Davinson'u satmayı düşünmeyen yönetim, 35 milyon euro'nun altındaki bütün teklifleri geri çevirmeye devam edecek. 30 yaşına geldiği için 35 milyonu bulması halinde satip daha genç bir futbolcuya yönelecek olan sarı-kırmızılılar, aksi halde oyuncusu ile yoluna devam edecek. İngiliz ekibi Bournemouth'un da Davinson ile ilgilendiği öğrenilirken, yönetim bir kez daha kapıyı 35 milyon euro'dan açtı.

Henüz 35 milyon veren olmadı.