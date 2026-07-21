Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Matthis Abline'a teklif...
Forvet transferi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Nantes'tan ayrılmak isteyen 23 yaşındaki Matthis Abline'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
Bu futbolculardan birisi de Fransız ekibi Nantes forması giyen 23 yaşındaki Matthis Abline. G.Saray, Fransız golcü için kiralama teklifinde yapacak.
AYRILMAK İSTİYOR
Fransa'da küme düşen ve bazı oyuncuları ile mecburen yollarını ayıracazk olan Nantes, 25 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlemiş durumda.
G.Saray yönetimi zorunlu olmayan bir opsiyonla birlikte 1.82 boyunda oyuncuyu kiralamak istiyor.
Türkiye'deki +4 kuralına da uygun bir isim olan Abline, bu nedenle tercih ediliyor.
Fransa 2. Ligi'nde oynamak istemeyen 23 yaşındaki futbolcu, ayrılık için kulübüne bastırıyor.
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