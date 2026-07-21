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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Matthis Abline'a teklif...

Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Matthis Abline'a teklif...

Forvet transferi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Nantes'tan ayrılmak isteyen 23 yaşındaki Matthis Abline'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Matthis Abline'a teklif...

Mauro Icardi ile yollarını ayıran Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.

Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Matthis Abline'a teklif...

Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in arkasında bekleyecek ve bulduğu şanslarda takıma katkı sağlayacak bir isim arayan G.Saray, genç yıldızlara yöneliyor.

Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Matthis Abline'a teklif...

Ponomarenko için Dinamo Kiev ile orta yol bulamayan sarı-kırmızılılar, başka isimler için de nabız yokluyor.

Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Matthis Abline'a teklif...

Bu futbolculardan birisi de Fransız ekibi Nantes forması giyen 23 yaşındaki Matthis Abline. G.Saray, Fransız golcü için kiralama teklifinde yapacak.

Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Matthis Abline'a teklif...

AYRILMAK İSTİYOR
Fransa'da küme düşen ve bazı oyuncuları ile mecburen yollarını ayıracazk olan Nantes, 25 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlemiş durumda.

Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Matthis Abline'a teklif...

G.Saray yönetimi zorunlu olmayan bir opsiyonla birlikte 1.82 boyunda oyuncuyu kiralamak istiyor.

Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Matthis Abline'a teklif...

Türkiye'deki +4 kuralına da uygun bir isim olan Abline, bu nedenle tercih ediliyor.

Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Matthis Abline'a teklif...

Fransa 2. Ligi'nde oynamak istemeyen 23 yaşındaki futbolcu, ayrılık için kulübüne bastırıyor.

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