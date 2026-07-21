Bu futbolculardan birisi de Fransız ekibi Nantes forması giyen 23 yaşındaki Matthis Abline. G.Saray, Fransız golcü için kiralama teklifinde yapacak.

AYRILMAK İSTİYOR

Fransa'da küme düşen ve bazı oyuncuları ile mecburen yollarını ayıracazk olan Nantes, 25 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlemiş durumda.