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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Anderson Talisca kararı! 10+4 kuralı...

Fenerbahçe'de flaş Anderson Talisca kararı! 10+4 kuralı...

Fenerbahçe'de 10+4 yabancı kuralına uyum konusunda çalışmalar sürerken, sarı-lacivertlilerin en yüksek maaş alan isimlerinden Anderson Talisca ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı yıldıza ülkesinden talip çıktığı öne sürülürken, Fenerbahçe yönetiminin tecrübeli futbolcuyla ilgili nihai kararını oynanacak kritik maçların ardından vereceği iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'de flaş Anderson Talisca kararı! 10+4 kuralı...

Nathan Ake, Vedat Muriç ve Mason Greenwood'u transfer eden Fenerbahçe şu anda oyuncu gönderme kısmına yoğunlaşmış durumda.

Fenerbahçe'de flaş Anderson Talisca kararı! 10+4 kuralı...

Özellikle 10+4 kuralına uyum konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanabilir.

Fenerbahçe'de flaş Anderson Talisca kararı! 10+4 kuralı...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ana planda düşündüğü 2003 sonrası doğumlu 11 futbolcudan minimum 1'iyle yollarını ayırmak zorunda olan yönetimin kafasındaki isimlerden birisi Anderson Talisca.

Fenerbahçe'de flaş Anderson Talisca kararı! 10+4 kuralı...

10 milyon euroluk maaşıyla şu anda takımın en fazla kazanan futbolcularından biri olan Brezilyalı yıldızın yeni sezonda düzenli olarak 11'de oynaması zor gözüküyor.

Fenerbahçe'de flaş Anderson Talisca kararı! 10+4 kuralı...

Takvim'in haberine göre takımda kalması durumunda çok büyük ihtimalle Marco Asensio'nun yediği durumuna düşecek olan Talisca ile şu anda Corinthians yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'de flaş Anderson Talisca kararı! 10+4 kuralı...

Ancak yönetim, Sambacı konusunda aksiyon almak için Gornik Zabrze eşleşmesini bekleyecek.

Fenerbahçe'de flaş Anderson Talisca kararı! 10+4 kuralı...

Vedat Muriç'in yokluğunda Polonya ekibine karşı 9 numara pozisyonunda görev yapacak olan Talisca ile ilgili rövanş maçı sonrasında sıcak gelişmeler yaşanabilir.

Fenerbahçe'de flaş Anderson Talisca kararı! 10+4 kuralı...

Yönetim gelecek haftadan itibaren yıldız futbolcuyu isteyen kulüplerle masaya oturacak.

Fenerbahçe'de flaş Anderson Talisca kararı! 10+4 kuralı...

Talisca'nın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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