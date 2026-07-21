Fenerbahçe'de flaş Anderson Talisca kararı! 10+4 kuralı...
Fenerbahçe'de 10+4 yabancı kuralına uyum konusunda çalışmalar sürerken, sarı-lacivertlilerin en yüksek maaş alan isimlerinden Anderson Talisca ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı yıldıza ülkesinden talip çıktığı öne sürülürken, Fenerbahçe yönetiminin tecrübeli futbolcuyla ilgili nihai kararını oynanacak kritik maçların ardından vereceği iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
10 milyon euroluk maaşıyla şu anda takımın en fazla kazanan futbolcularından biri olan Brezilyalı yıldızın yeni sezonda düzenli olarak 11'de oynaması zor gözüküyor.
Takvim'in haberine göre takımda kalması durumunda çok büyük ihtimalle Marco Asensio'nun yediği durumuna düşecek olan Talisca ile şu anda Corinthians yakından ilgileniyor.
Ancak yönetim, Sambacı konusunda aksiyon almak için Gornik Zabrze eşleşmesini bekleyecek.
Vedat Muriç'in yokluğunda Polonya ekibine karşı 9 numara pozisyonunda görev yapacak olan Talisca ile ilgili rövanş maçı sonrasında sıcak gelişmeler yaşanabilir.
Yönetim gelecek haftadan itibaren yıldız futbolcuyu isteyen kulüplerle masaya oturacak.
Talisca'nın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Talisca, geçen sezon sarı-lacivertli formayı 45 maçta giyerken 27 gol 5 asistlik performans sergiledi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.