Fenerbahçe Kadıköy'de avantajı kapmak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın Gornik Zabrze 11'i

Fenerbahçe, 2026-27 sezonunu bugün Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'yla açıyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz, saat 21.00'de Polonya ekibi Gorniz Zabrze'yle karşılaşacak. Tek düşünce önümüzdeki hafta oynanacak olan rövanş öncesinde avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde günlerdir bu maça hazırlanan sarı-kanarya, taraftarının önünde sezonun ilk maçında futbolseverlere resital sunmak istiyor.

PLANA SADIK KALACAĞIZ

Bu karşılaşmanın son taktik çalışmasını yapan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, rakibin artılarını ve eksilerini öğrencilerine ezberletti. Kartal'ın dün yapılan toplantıda; "Rakibimizi hafife almayın. 90 dakika boyunca skor ne olursa olsun, plana sadık kalacağız. Topun kontrolü bizde olacak. Oyunu istediğimiz gibi biz yönlendirmeliyiz. Taraftarımızın önünde güzel bir futbol ve iyi bir skorla sahadan ayrılacağız. Bunu başaracak kaliteniz de var" dediği belirtildi.

TAM 52 YIL SONRA

F.Bahçe, bugüne kadar Polonya temsilcilerinden sadece R. Chorzow ile rakip oldu. Sarı- lacivertliler, Chorzow ekibiyle 1972-1973 sezonunda UEFA Kupası'nda, 1974-75 sezonunda ise Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşti. Bu süreçteki maçlarda Polonya ekibi 3 galibiyet alırken, F.Bahçe 1 kez kazandı. F.Bahçe, 52 yıl sonra bir başka Polonya takımıyla mücadele edecek.

DÜDÜK LUKJANCUKAS'TA

F.Bahçe ile G. Zabrze arasında oynanacak müsabakada Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas düdük çalacak. Yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak. Dördüncü hakemi ise Vilius Paulauskas olacak.

ELEMELERDE 43'ÜNCÜ KEZ

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek 42 kez eleme maçı oynadı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet alırken, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 62 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 51 gole engel olamadı.

YILDIZLAR YOK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sakatlığı bulunan yeni transferlerden Vedat Muriç'i Avrupa kadrosuna yazmadı. Bu isimlerin dışında Ederson, Livakovic, Rodrigo Becao, N'Golo Kante, Sofyan Amrabat ve Dorgeles Nene de bu turda yok.

CARLOS YİNE SAKATLANDI

F.Bahçe'ye geldiği dönem, doğru düzgün maç oynayamadan sakatlanan ve ardından geçen sezon da Como'ya kiralana Diego Carlos, Avusturya kampından sonra yine sakatlık yaşadı. Brezilya'lının ağrılarının olduğu ve birkaç gün sonra takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

10 NUMARA FRED

Fenerbahçe'de bugün 10 numara pozisyonunda Fred oynayacak. İsmail Kartal'ın üçüncü döneminde vazgeçilmezlerinden biri olan Brezilyalı oyuncu, Guendouzi ve Bartuğ'un önünde sahaya çıkacak. Talipleri olan tecrübeli orta sahayı İsmail Kartal takımda tutmak istediğini yönetime bildirmişti.

301

Fenerahçe, Avrupa kupalarında bu mücadeleyle birlikte 301. maçına çıkacak. Bu süreçte 118 galibiyet, 65 beraberlik ve 117 yenilgi yaşayan kanarya, rakip filelere 409 gol gönderirken, kalesinde ise 423 gol gördü.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: M.GÜNOK, M.MÜLDÜR, SKRINIAR, OOSTERWOLDE, LEVENT, GUENDOUZI, BARTUĞ, İRFAN, FRED, KEREM, TALISCA

GORNIK ZABRZE: SCHULZE, SACEK, JOSEMA, SYNOS, ZMRZLY, WARCZAK, DIETZ, DORDOV, URBANSKI, KHLAN, LISETH