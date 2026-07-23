Filenin Sultanları, Kadınlar Milletler Ligi final etabında oldukça bir kritik maç için sahada. A Milli Kadın Voleybol Takımımız turnuvada çeyrek final maçında Kanada ile kozlarını paylaşıyor. Ay-yıldızlılar, turnuvada yarı finale kalabilmek adına bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Türkiye-Kanada maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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TÜRKİYE-KANADA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Türkiye-Kanada maçı TSİ 11.00'de başladı.

TÜRKİYE-KANADA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Türkiye-Kanada maçı Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanıyor. Organizasyondaki bütün final etabı karşılaşmalarına East Asian Games Dome ev sahipliği yapıyor.