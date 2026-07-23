Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı!

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği yurt dışı kampı için 24 Temmuz Cuma günü Avusturya'ya hareket edecek. Bordo-mavili ekip, 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında sürecek 11 günlük kamp döneminde üç hazırlık maçına çıkacak.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Karadeniz temsilcisinin Avusturya kampına götürülecek 32 kişilik kadrosu da kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan listede John Lundstram ile Batista Mendy'nin yer almaması dikkat çekti.

Trabzonspor, kamp sürecindeki ilk hazırlık maçında 26 Temmuz'da Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Bordo-mavililer daha sonra 30 Temmuz'da Al-Sadd, 2 Ağustos'ta ise Udinese ile hazırlık mücadelesi oynayacak.

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