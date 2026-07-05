CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcusu Asensio'dan Kapadokya ziyareti!

Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcusu Asensio'dan Kapadokya ziyareti!

Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, tatilini sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya’da geçiriyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 20:08
Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcusu Asensio'dan Kapadokya ziyareti!

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde bir butik otelde kalan Asensio bugün sabah saatlerinde sevgilisi Lavinia Leonhar ile Göreme'de balon kalkış alanına gelerek balona bindi. 3 gündür bölgede bulunan Asensio, Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret etti. Daha önce bölgeye gelen takım arkadaşlarının tavsiyesiyle Kapadokya'ya gelen futbolcu sıcak hava balonuna binerek bölgenin doğal güzelliklerini havadan seyretti. Bölgeye hayran kalan futbolcu Türk yemeklerinin tadına bakarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Salih Özcan, Beşiktaş'ta!
Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Ankara NATO'nun en kritik zirvesine hazır! Program belli oldu: Başkan Erdoğan ikili görüşmeler yapacak
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Lauriente için resmi teklif!
F.Bahçe'nin Avusturya kafilesi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
U17 Milli Takımı dünya 4'üncüsü oldu U17 Milli Takımı dünya 4'üncüsü oldu 19:21
Kırkpınar'da başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı Kırkpınar'da başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı 19:18
Kırkpınar'da finalin adı belli oldu! Kırkpınar'da finalin adı belli oldu! 18:02
Beşiktaş-MTE 1904 | CANLI Beşiktaş-MTE 1904 | CANLI 17:57
Salih Özcan, Beşiktaş'ta! Salih Özcan, Beşiktaş'ta! 17:14
Trabzonspor iki uçak birden indirecek! Trabzonspor iki uçak birden indirecek! 17:07
Daha Eski
Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha! Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha! 16:58
F.Bahçe'den Lauriente için resmi teklif! F.Bahçe'den Lauriente için resmi teklif! 16:25
F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü 16:09
Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor 16:00
F.Bahçe'den resmi açıklam! Mert Hakan... F.Bahçe'den resmi açıklam! Mert Hakan... 15:12
F.Bahçe'nin Avusturya kafilesi belli oldu! F.Bahçe'nin Avusturya kafilesi belli oldu! 14:51