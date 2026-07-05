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Haberler Beşiktaş Beşiktaş İlhan Fakılı transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş İlhan Fakılı transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Clermont'tan İlhan Fakılı'yı kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 21:38 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 21:43
Beşiktaş İlhan Fakılı transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, İlhan Fakılı'yı kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." İfadeleri yer aldı.

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