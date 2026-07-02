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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Filistinli kaleci İsrail askerlerinin açtığı ateşte hayatını kaybetti

Filistinli kaleci İsrail askerlerinin açtığı ateşte hayatını kaybetti

Filistin Futbol Federasyonu, İsrail güçlerinin Gazze'de açtığı ateş sonucu Filistinli kaleci Saleem Al-Ashqar'ın Gazze'de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 14:05
Filistinli kaleci İsrail askerlerinin açtığı ateşte hayatını kaybetti

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), 32 yaşındaki Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ın, Gazze'de İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Henüz beş ay önce evlenen Al-Ashqar'ın vefatının ardından futbol camiasından taziye mesajları gelirken, Şili ekibi Deportivo Palestino da başsağlığı dileyerek 'adalet ve barış' çağrısında bulundu.

Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

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