Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'dan transfer sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'nın Bratislava kentinde devam eden siyah-beyazlıların MTE 1904 KFT ile oynadığı hazırlık maçının ardından konuştu.

Italiano, "Evet kolay değildi. Biz çok çalıştık neredeyse 8 gün oldu. Yorgunlukta var oyuncularda. Aramızda çok genç oyuncular var. İlk maça göre daha hızlıydık. Baskılarımız daha etkiliydi. Daha acımasız ve daha yaratıcı olmamız gerekiyor. Yarattığımız şansları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Aslında bunlar normal. Daha 8 gün oldu. Tanışma daha 8 gün oldu. Şu an gayet iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Sadece daha hızlı olmamız gerekiyor. Daha şiddetli ve daha kaliteli olmamız gerekiyor. Böylece daha fazla gol üretebiliriz. Gol ürettikçe de galibiyetlerimiz gelecektir buna inanıyorum. Bu transfer döneminde aramıza yeni arkadaşlar katılacak. Milli takımda olan arkadaşlarımız da gelecek.

Dediğim gibi gençler olduğu için daha da zorlanıyoruz. Ancak onlardan çok memnunum yüzde yüzlerini veriyorlar. Benim sahada anlattığımı en iyi şekilde uygulamaya çalışıyorlar. O yüzden onlardan çok memnunum. Sadece oyunumuzu biraz daha hızlandırmamız gerekiyor.

Aslında problem şu, milli takımda olan oyuncularımız var. Bunlar gerçekten önemli oyuncular. Onlar aramıza katılacaklar. Onlarla da fiziksel çalışmalar yapacağız. Onlara da ben taktiksel olarak istediğim şeyleri öğreteceğim. O zaman daha hazır olabileceğimizi düşünüyorum. Tabii aramızda olan oyuncuları ve gelecek oyuncuları belirli bir seviyeye getireceğiz. Bu oyuncularımız geldikten sonra hazırlıklarımız Midtjylland takımına karşı etkili olacaktır.

Sezonu erken açtık ancak bunu bilerek açtık. Aslında bunların hepsini hesapladığımızı söyleyebilirim. Şunu söyleyebilirim size bu takım yüzde yüz hazır olmayacak bu bir gerçek. Ancak bu takım maçtan önce iyi bir fiziksel kondisyona sahip olacak. Aynı zamanda taktiksel olarak istediklerimi anlayacak seviyede olabileceklerini düşünüyorum. Lig başladığında bu takım yüzde yüz hazır olacak. Kulüpte bunun farkında biz de bunun farkındayız.

Dediğim gibi şu anda daha 8. gündeyiz. Önümüzde çok çok zaman var. Aslında bu süreç bizim için çok uzun olacak. Tekrar ediyorum. Aramızda U19 oyuncusu çok fazla. Bu oyuncular iyi ama genç oyuncunun tecrübeli oyuncuya göre farkı var. Dediğim gibi çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben gerçekten çok açım, çok istekliyim. Kulüpte aynı zamanda öyle. Kulüple aynı fikirdeyiz. Kulüpte çok istekli. İnanıyorum ki iyi çalışırsak bunun ödülünü sonunda kazanırız." ifadelerini kullandı.