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Haberler Süper Lig Erzurumspor FK'da Murat Cem Akpınar ile yola devam

Erzurumspor FK'da Murat Cem Akpınar ile yola devam

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, iç transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 12:01
Erzurumspor FK'da Murat Cem Akpınar ile yola devam

Mavi-beyazlı ekip, daha önce Amar Gerxhaliu ve Sefa Akgün ile sözleşme yenilemesinin ardından Murat Cem Akpınar'ın da kontratını 1 yıl uzattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon başında Bandırmaspor'dan Erzurumspor FK kadrosuna katılan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunda ligde 16 maçta forma giydi. Toplam 503 dakika sahada kalan Akpınar, 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev alan Murat Cem Akpınar, 236 dakika süre alırken 1 asistlik katkı verdi.

Öte yandan, Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor FK'da iç transfer çalışmaları devam ederken, dış transfer konusunda ise henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.

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