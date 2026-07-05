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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da gündem yine yeniden Onyedika! Kulübü bonservisini belirledi

Galatasaray'da gündem yine yeniden Onyedika! Kulübü bonservisini belirledi

Galatasaray için Afrika basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların orta saha için geçmişte de gündemine gelen Raphael Onyedika'yı hedefine aldığı öğrenildi. Onyedika'nın kulübü Club Brugge'ün ise o rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 20:37
Galatasaray'da gündem yine yeniden Onyedika! Kulübü bonservisini belirledi

Son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'da gündem yine yeniden Onyedika! Kulübü bonservisini belirledi

Sarı kırmızılılar önümüzdeki sezona geniş rotasyonlu bir kadroyla girmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da gündem yine yeniden Onyedika! Kulübü bonservisini belirledi

Bu doğrultuda listesindeki oyuncularla temaslarını sürdüren Cimbom'un gündemine sürpriz bir isim geldi.

Galatasaray'da gündem yine yeniden Onyedika! Kulübü bonservisini belirledi

Africafoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray'da gündem yine yeniden Onyedika! Kulübü bonservisini belirledi

Sarı kırmızılıların, Nijeryalı orta saha oyuncusunu en önemli transfer hedeflerinden biri olarak belirlediği belirtildi.

Galatasaray'da gündem yine yeniden Onyedika! Kulübü bonservisini belirledi

Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın, her alanda rekabetçi olabilmek için orta sahasını güçlendirmek istediği vurgulandı.

Galatasaray'da gündem yine yeniden Onyedika! Kulübü bonservisini belirledi

Cimbom'un, 25 yaşındaki futbolcuyu birkaç aydır takip ettiği ve sportif projeyi ile maaş şartlarını sunmak için oyuncunun temsilcileriyle ilk teması kurduğu kaydedildi.

Galatasaray'da gündem yine yeniden Onyedika! Kulübü bonservisini belirledi

Öte yandan Club Brugge'ün, Onyedika'yı satmayı düşünmediği ancak 15 milyon Euro'yu aşan bir teklif gelmesi durumunda anlaşmaya açık olduğu ifade edildi.

Galatasaray'da gündem yine yeniden Onyedika! Kulübü bonservisini belirledi

Haberde İngiltere ve Almanya'daki kulüplerin de Onyedika'yı takip ettiğine değinilirken, Galatasaray'ın Avrupa'daki tecrübesine ve iddialı projesine güvenerek yıldız ismi ikna etmeyi hedeflediği aktarıldı.

Galatasaray'da gündem yine yeniden Onyedika! Kulübü bonservisini belirledi

GEÇEN SEZON 42 MAÇA ÇIKTI!

Raphael Onyedika geçtiğimiz sezon Belçika ekibinde toplam 42 karşılaşmada görev aldı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 3 gol ve 2 asistle oynadı.

Galatasaray'da gündem yine yeniden Onyedika! Kulübü bonservisini belirledi

Güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olan Onyedika'nın, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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