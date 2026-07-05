Galatasaray'da gündem yine yeniden Onyedika! Kulübü bonservisini belirledi
Galatasaray için Afrika basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların orta saha için geçmişte de gündemine gelen Raphael Onyedika'yı hedefine aldığı öğrenildi. Onyedika'nın kulübü Club Brugge'ün ise o rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 20:37
Africafoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sarı kırmızılıların, Nijeryalı orta saha oyuncusunu en önemli transfer hedeflerinden biri olarak belirlediği belirtildi.
Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın, her alanda rekabetçi olabilmek için orta sahasını güçlendirmek istediği vurgulandı.
Cimbom'un, 25 yaşındaki futbolcuyu birkaç aydır takip ettiği ve sportif projeyi ile maaş şartlarını sunmak için oyuncunun temsilcileriyle ilk teması kurduğu kaydedildi.
Öte yandan Club Brugge'ün, Onyedika'yı satmayı düşünmediği ancak 15 milyon Euro'yu aşan bir teklif gelmesi durumunda anlaşmaya açık olduğu ifade edildi.
Haberde İngiltere ve Almanya'daki kulüplerin de Onyedika'yı takip ettiğine değinilirken, Galatasaray'ın Avrupa'daki tecrübesine ve iddialı projesine güvenerek yıldız ismi ikna etmeyi hedeflediği aktarıldı.
GEÇEN SEZON 42 MAÇA ÇIKTI!
Raphael Onyedika geçtiğimiz sezon Belçika ekibinde toplam 42 karşılaşmada görev aldı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 3 gol ve 2 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olan Onyedika'nın, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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