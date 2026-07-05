Cimbom'un, 25 yaşındaki futbolcuyu birkaç aydır takip ettiği ve sportif projeyi ile maaş şartlarını sunmak için oyuncunun temsilcileriyle ilk teması kurduğu kaydedildi.

Öte yandan Club Brugge'ün, Onyedika'yı satmayı düşünmediği ancak 15 milyon Euro'yu aşan bir teklif gelmesi durumunda anlaşmaya açık olduğu ifade edildi.