Fenerbahçe Greenwood bombasını patlatıyor! O yönetici Fransa'ya gitti
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transferi için uzun uğraşlar verdiği Mason Greenwood ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu üyesi Feridun Geçgel, yıldız futbolcunun transferini bitirmek için Fransa'ya gitti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 22:49 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2026 22:50
Ake hamlesi sonrası forvet takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündem maddelerinden biri de Mason Greenwood transferi...
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ile birlikte aday olan Hakan Safi, Marsilya forması giyen İngiliz yıldız anlaşma sağladığını açıklamıştı.
Ancak Safi'nin seçimi kaybetmesi sonrası transfer gerçekleşmedi.
Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yöneticiler de Mason Greenwood transferi için gaza bastı.
Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldız için 30 milyon Euro artı bonuslardan oluşan bir teklif yapmış ancak teklif reddedilmişti.
Roma ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.
FERİDUN GEÇGEL FRANSA'DA
Fransız basınından Foot Mercato'ya göre; Fenerbahçeli yönetici Feridun Geçgel'in, Mason Greenwood transferini bitirmek için Fransa'da olduğu kaydedildi.
Greenwood'un Fenerbahçe'ye transfer olması halinde yıllık 7-8 milyon Euro civarında bir maaş alması bekleniyor.
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