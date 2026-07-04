Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yöneticiler de Mason Greenwood transferi için gaza bastı.

Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldız için 30 milyon Euro artı bonuslardan oluşan bir teklif yapmış ancak teklif reddedilmişti.