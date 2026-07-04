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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Greenwood bombasını patlatıyor! O yönetici Fransa'ya gitti

Fenerbahçe Greenwood bombasını patlatıyor! O yönetici Fransa'ya gitti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transferi için uzun uğraşlar verdiği Mason Greenwood ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu üyesi Feridun Geçgel, yıldız futbolcunun transferini bitirmek için Fransa'ya gitti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 22:49 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2026 22:50
Fenerbahçe Greenwood bombasını patlatıyor! O yönetici Fransa'ya gitti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde atağa kalktı.

Fenerbahçe Greenwood bombasını patlatıyor! O yönetici Fransa'ya gitti

Geçtiğimiz haftalarda Vedat Muriqi ve Amara Diouf transferlerini açıklayan sarı-lacivertliler, bir transfer bombası daha patlattı.

Fenerbahçe Greenwood bombasını patlatıyor! O yönetici Fransa'ya gitti

Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Hollandalı stoper Nathan Ake'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Greenwood bombasını patlatıyor! O yönetici Fransa'ya gitti

Ake hamlesi sonrası forvet takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündem maddelerinden biri de Mason Greenwood transferi...

Fenerbahçe Greenwood bombasını patlatıyor! O yönetici Fransa'ya gitti

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ile birlikte aday olan Hakan Safi, Marsilya forması giyen İngiliz yıldız anlaşma sağladığını açıklamıştı.

Fenerbahçe Greenwood bombasını patlatıyor! O yönetici Fransa'ya gitti

Ancak Safi'nin seçimi kaybetmesi sonrası transfer gerçekleşmedi.

Fenerbahçe Greenwood bombasını patlatıyor! O yönetici Fransa'ya gitti

Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yöneticiler de Mason Greenwood transferi için gaza bastı.

Fenerbahçe Greenwood bombasını patlatıyor! O yönetici Fransa'ya gitti

Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldız için 30 milyon Euro artı bonuslardan oluşan bir teklif yapmış ancak teklif reddedilmişti.

Fenerbahçe Greenwood bombasını patlatıyor! O yönetici Fransa'ya gitti

Roma ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe Greenwood bombasını patlatıyor! O yönetici Fransa'ya gitti

FERİDUN GEÇGEL FRANSA'DA

Fransız basınından Foot Mercato'ya göre; Fenerbahçeli yönetici Feridun Geçgel'in, Mason Greenwood transferini bitirmek için Fransa'da olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe Greenwood bombasını patlatıyor! O yönetici Fransa'ya gitti

Greenwood'un Fenerbahçe'ye transfer olması halinde yıllık 7-8 milyon Euro civarında bir maaş alması bekleniyor.

Fenerbahçe Greenwood bombasını patlatıyor! O yönetici Fransa'ya gitti

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Transfer tarihini açıkladı! Greenwood bombası patlıyor
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