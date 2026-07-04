Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı İstanbul'da!

Beşiktaş'ın Kassoum Ouattara'nın ardından kadrosuna kattığı 2. isim olan İlhan Fakılı, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini siyah-beyazlı ekibin futbolcusu yapacak imzayı atmak için İstanbul'a geldi. A Spor'un haberine göre Fakılı, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

CLERMONT'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Fransa Ligue 2 ekibi Clermont, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İlhan Fakılı'nın Beşiktaş'a transferini doğruladı ve Fakılı'ya veda etti. Clermont'un paylaşımında "Son birkaç gündür Ilhan Fakili ve ailesiyle yapılan görüşmelerin ardından, Clermont Foot talebini kabul etmiş ve Beşiktaş JK ile sözleşme imzalamadan önceki tıbbi formaliteleri tamamlamak üzere İstanbul'a seyahat etmesine izin vermiştir. 5 yıl önce Andrézieux'dan Clermont Foot 63'e katılan, yeni Türk U21 milli oyuncusu Ilhan Fakili, Türkiye'nin en prestijli kulüplerinden birine katılarak çocukluk hayalini gerçekleştirmek üzere." İfadeleri yer aldı.