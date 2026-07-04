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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Trossard için Arsenal ile anlaştı! Transfer o rakama bitecek

Beşiktaş Trossard için Arsenal ile anlaştı! Transfer o rakama bitecek

Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ın transferi için Arsenal ile o rakama anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 18:45
Beşiktaş Trossard için Arsenal ile anlaştı! Transfer o rakama bitecek

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde bulunan Leandro Trossard hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. The Athletic'in haberine göre siyah-beyazlılar Trossard'ı kadrosuna katmak için Arsenal ile 20 milyon euro'ya anlaşmaya vardı. Haberin devamında anlaşmanın 18 milyon euro'luk sabit bonservis ücreti ve 2 milyon euro'luk ek ödemelerden oluştuğu detayına yer verildi. Transferin henüz tamamlanmadığı, oyuncunun maaşı ve kişisel şartlar konusunda görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Haberde son olarak Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan Trossard ve Beşiktaş arasındaki transfer görüşmelerinin Belçika Milli Takımı'nın Dünya Kupası macerası bitene kadar ilerlemesinin beklenmediği vurgulandı.

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