Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi
Son dakika transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İtalyan basını, iki ezeli rakibin ilgilendiği yıldız futbolcunun iki takıma da transfer olmak istemediğini yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 18:16
Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf ile sözleşme imzaladı.
Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray ise şu ana kadar durgun bir transfer dönemi geçiriyor.
Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi birçok yıldız takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde transferde somut adımlar atması bekleniyor.
İki dev takım da arayışlarına devam ederken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
THURAM İÇİN NABIZ YOKLANDI
Tuttosport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Galatasaray, Juventus forması giyen Khephren Thuram için bilgi aldı.
İKİ TAKIMI DA İSTEMEDİ
Ancak Fransız orta saha oyuncusunun iki takıma da transfer olmak istemediği aktarıldı.
Juventus'un 25 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayıracağı ve bu transfer için 50 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı.
Fransız yıldızla Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yanı sıra Sunderland, Nottingham Forest ve Newcastle United'ın da ilgilendiği ancak somut bir teklif yapılmadığı belirtildi.
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