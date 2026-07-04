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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi

Son dakika transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İtalyan basını, iki ezeli rakibin ilgilendiği yıldız futbolcunun iki takıma da transfer olmak istemediğini yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 18:16
Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi

İki ezeli rakip, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, şu ana kadar üç transfer açıkladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi

Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi

Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray ise şu ana kadar durgun bir transfer dönemi geçiriyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi birçok yıldız takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde transferde somut adımlar atması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi

İki dev takım da arayışlarına devam ederken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi

THURAM İÇİN NABIZ YOKLANDI

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Galatasaray, Juventus forması giyen Khephren Thuram için bilgi aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi

İKİ TAKIMI DA İSTEMEDİ

Ancak Fransız orta saha oyuncusunun iki takıma da transfer olmak istemediği aktarıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi

Juventus'un 25 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayıracağı ve bu transfer için 50 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi

Fransız yıldızla Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yanı sıra Sunderland, Nottingham Forest ve Newcastle United'ın da ilgilendiği ancak somut bir teklif yapılmadığı belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi

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