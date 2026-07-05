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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Christ Inao Oulai gelişmesi! Yeni talibi...

Trabzonspor'da Christ Inao Oulai gelişmesi! Yeni talibi...

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması ile çizdiği başarılı grafik ve Dünya Kupası'ndaki performansı ile dikkat çeken Christ Inao Oulai için İtalya'dan sürpriz bir takım devreye girdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 11:01
Trabzonspor'da Christ Inao Oulai gelişmesi! Yeni talibi...

Trabzonspor'un parlayan yıldızı Christ Inao Oulai'ye bir talip daha çıktı.

Gianlucadimarzio'nun haberine göre; İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın, 20 yaşındaki orta sahayı transfer listesine aldığı belirtildi.

Fiorentina'nın, Fildişi Sahili Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız için harekete geçtiği vurgulandı.

Oulai'ye başka kulüplerin de ilgi talip olduğu ancak İtalyan ekibinin transferde şansını denemek istediği ifade edildi.

Trabzonspor'un ise Oulai için 23 ila 25 milyon Euro arasında bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKTI!

Oulai geçtiğimiz sezon bordo mavili ekipte toplam 31 maça çıktı ve 2 gol, 4 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olan Oulai'nin, Trabzonspor ile 2030 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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