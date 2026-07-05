Trabzonspor'un parlayan yıldızı Christ Inao Oulai'ye bir talip daha çıktı.

Gianlucadimarzio'nun haberine göre; İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın, 20 yaşındaki orta sahayı transfer listesine aldığı belirtildi.

Fiorentina'nın, Fildişi Sahili Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız için harekete geçtiği vurgulandı.

Oulai'ye başka kulüplerin de ilgi talip olduğu ancak İtalyan ekibinin transferde şansını denemek istediği ifade edildi.

Trabzonspor'un ise Oulai için 23 ila 25 milyon Euro arasında bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKTI!

Oulai geçtiğimiz sezon bordo mavili ekipte toplam 31 maça çıktı ve 2 gol, 4 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olan Oulai'nin, Trabzonspor ile 2030 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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