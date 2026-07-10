Slovakya'da yaptığı kamp ile yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kamptaki üçüncü prova maçında Avusturya temsilcisi SV Mattersburg ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Maçın hemen ardından TSİ 19:30'da RTS Widzew Lodz ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı ekip, bu iki hazırlık maçı için belirlenen farklı ilk 11'ler ile sahada olacak.

Beşiktaş'ın SV Mattersburg karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Kartal Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Fahri Kerem Ay, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

BEŞİKTAŞ-SV MATTERSBURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANİ KANALDA?

Beşiktaş-SV Mattersburg arasında oynanan hazırlık maçı, 10 Temmuz Cuma günü TSİ 18.00'de başladı. Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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Beşiktaş 0-0 SV Mattersburg (Haberi güncellemek için tıklayın)