CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş-SV Mattersburg | CANLI (Hazırlık maçı)

Beşiktaş-SV Mattersburg | CANLI (Hazırlık maçı)

Beşiktaş, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında SV Mattersburg ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 17:56
Beşiktaş-SV Mattersburg | CANLI (Hazırlık maçı)

Slovakya'da yaptığı kamp ile yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kamptaki üçüncü prova maçında Avusturya temsilcisi SV Mattersburg ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Maçın hemen ardından TSİ 19:30'da RTS Widzew Lodz ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı ekip, bu iki hazırlık maçı için belirlenen farklı ilk 11'ler ile sahada olacak.

Beşiktaş'ın SV Mattersburg karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Kartal Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Fahri Kerem Ay, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

BEŞİKTAŞ-SV MATTERSBURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANİ KANALDA?

Beşiktaş-SV Mattersburg arasında oynanan hazırlık maçı, 10 Temmuz Cuma günü TSİ 18.00'de başladı. Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR

Beşiktaş 0-0 SV Mattersburg (Haberi güncellemek için tıklayın)

Greenwood transfer için büyük fedakarlık yaptı!
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Başkan Erdoğan'dan "milli güvenlik" mesajı: Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemeyiz
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ertuğrul Doğan Kulüpler Birliği başkanı seçildi
Beşiktaş'ta flaş Trossard gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Mory Gbane hamlesi! Trabzonspor'dan Mory Gbane hamlesi! 16:27
Ertuğrul Doğan Kulüpler Birliği başkanı seçildi Ertuğrul Doğan Kulüpler Birliği başkanı seçildi 16:24
Beşiktaş'ta flaş Trossard gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Trossard gelişmesi! 16:05
G.Saray'ın ilk hazırlık maçı belli oldu! G.Saray'ın ilk hazırlık maçı belli oldu! 15:52
1. Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi 1. Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi 15:48
F.Bahçe'nin rakibi Pogon Szczecin F.Bahçe'nin rakibi Pogon Szczecin 15:33
Daha Eski
Musaba'dan Kuyt'a övgü dolu sözler! Musaba'dan Kuyt'a övgü dolu sözler! 15:28
Greenwood transfer için büyük fedakarlık yaptı! Greenwood transfer için büyük fedakarlık yaptı! 15:07
Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda? 14:38
Fırtına kuvvet çalıştı! Fırtına kuvvet çalıştı! 14:04
Anadolu Efes transferi açıkladı! Anadolu Efes transferi açıkladı! 13:42
G.Saray'dan kanat bombası! Assane Diao'ya teklif... G.Saray'dan kanat bombası! Assane Diao'ya teklif... 13:12