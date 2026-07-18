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Haberler Voleybol Filenin Efeleri, Slovenya'ya mağlup oldu!

Filenin Efeleri, Slovenya'ya mağlup oldu!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Sırbistan'da düzenlenen üçüncü haftasındaki 3. maçını Slovenya'ya 3-1 kaybetti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 20:34
Filenin Efeleri, Slovenya'ya mağlup oldu!

Belgrad Arena'da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, 22-25, 25-20, 21-25 ve 23-25'lik setlerle salondan 3-1 mağlup ayrıldı.

Milli takım, üçüncü etaptaki son maçında yarın TSİ 14.00'te İran ile karşılaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.

Salon: Belgrad

Hakemler: Marie-Catherine Boulanger (Belçika), Dominga Lot (İtalya)

Türkiye: Efe Bayram, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar, Gökçen Yüksel, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija)

Slovenya: Planinsic, Bracko, Janez Krzic, Mujanovic, Urnaut, Stalekar (Okroglic, Marovt, Sen, Najdic, Krzic)

Setler: 22-25, 25-20, 21-25, 23-25

Süre: 115 dakika

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