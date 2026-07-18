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Dünya Kupası'nda üçüncülük İngiltere'nin!

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa'yı nefes kesen mücadelede 6-4 mağlup eden İngiltere, dev turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatan karşılaşmada tam 10 gol atılırken, İngilizler bronz madalyanın sahibi oldu. İşte tarihi mücadelenin öne çıkan anları ve golleri...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 23:47 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 02:40
Dünya Kupası'nda üçüncülük İngiltere'nin!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynandı. Futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatan karşılaşmanın sonunda İngiltere, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak madalyanın sahibi oldu. Büyük umutlarla kupaya katılan Fransa ise organizasyona derece elde edemeden veda etti.

Gol düellosuna sahne olan maçta İngiltere, ilk yarıda adeta fırtına estirdi. Henüz 3. dakikada Declan Rice'ın golüyle öne geçen İngilizler, Ezri Konsa Ngoyo ve Bukayo Saka'nın iki golüyle soyunma odasına 4-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıda oyuna ortak olan Fransa, Kylian Mbappe'nin iki ve Barcola'nın bir golüyle farkı bire kadar indirdi. Ancak mücadeleyi uzatmaya taşımayı başaramadı. Sahneye bir kez daha çıkan Bukayo Saka, 87. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve Fransa'nın beraberlik umutlarını büyük ölçüde sona erdirdi.

Uzatma dakikalarında Ousmane Dembele skoru yeniden tek farka indirse de son sözü Jude Bellingham söyledi. 90+8. dakikada ağları sarsan yıldız oyuncu, maçın skorunu belirledi ve İngiltere, tarihe geçen mücadeleyi 6-4 kazanarak Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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