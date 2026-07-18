Dünya Kupası'nda üçüncülük İngiltere'nin!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynandı. Futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatan karşılaşmanın sonunda İngiltere, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak madalyanın sahibi oldu. Büyük umutlarla kupaya katılan Fransa ise organizasyona derece elde edemeden veda etti.

Gol düellosuna sahne olan maçta İngiltere, ilk yarıda adeta fırtına estirdi. Henüz 3. dakikada Declan Rice'ın golüyle öne geçen İngilizler, Ezri Konsa Ngoyo ve Bukayo Saka'nın iki golüyle soyunma odasına 4-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıda oyuna ortak olan Fransa, Kylian Mbappe'nin iki ve Barcola'nın bir golüyle farkı bire kadar indirdi. Ancak mücadeleyi uzatmaya taşımayı başaramadı. Sahneye bir kez daha çıkan Bukayo Saka, 87. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve Fransa'nın beraberlik umutlarını büyük ölçüde sona erdirdi.

Uzatma dakikalarında Ousmane Dembele skoru yeniden tek farka indirse de son sözü Jude Bellingham söyledi. 90+8. dakikada ağları sarsan yıldız oyuncu, maçın skorunu belirledi ve İngiltere, tarihe geçen mücadeleyi 6-4 kazanarak Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ Declan Rice pas arasını yaptı uzak köşeye harika vurdu! İngiltere golü erken buldu! pic.twitter.com/OvAQylCXgo — TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026

⚽ Konsa savunmadan çıktı topu ağlara gönderdi! İngiltere farkı ikiye çıkardı! pic.twitter.com/yx0Jm2x0n2 — TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026

⚽ Fransa dağıldı! Saka hızlı hücumda golü atıyor İngiltere ilk yarıda şov yapıyor! pic.twitter.com/OcBJ9TiAU8 — TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026

⚽ İlk yarıda tarihi skor! Bukayo Saka farkı dörde çıkardı! pic.twitter.com/fbNAOmHCiy — TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026

⚽ Fransa ikinci yarıya hızlı girdi! Mbappe golünü attı farkı üçe indirdi! pic.twitter.com/bCDOBuyejN — TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026

⚽ İngiltere durdu Fransa başladı! Barcola ceza sahasına sızdı net bitirdi! pic.twitter.com/jJGfdcnbbe — TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026

⚽ Unutulmaz maç! Fransa'dan harika takım oyunu! Mbappe'den tarihi gol! pic.twitter.com/kDFJDwTk2K — TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026

⚽ Bukayo Saka hat trick! İngiltere farkı tekrar ikiye çıkardı! pic.twitter.com/kIgHDeeYxA — TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026

⚽ Yok böyle bir maç! Miami'de gol yağmuru! Dembele de şova dahil oldu! pic.twitter.com/ZsG3RlreXO — TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026