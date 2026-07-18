Trabzonspor'da hazırlıklar tam gaz!

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanının ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapan bordo-mavililer, daha sonra çalışmalarını kum sahada sürdürdü.
Antrenmanın ardından futbolcular denize girerek serinledi.
Akşam antrenmanının ilk bölümünde ısınma çalışması yapan oyuncular, geçiş oyununun ardından idmanı taktiksel çalışmayla tamamladı.
Antrenmanda, Trabzonspor'un yeni transferi 25 yaşındaki milli stoper Cenk Özkacar da yer aldı.
Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını 19 Temmuz'da yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.