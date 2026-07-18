Trabzonspor'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürerken, yeni bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili kulübün kadrosuna katmak için uzun süre dirsek teması kurduğu fakat yüksek maliyeti nedeniyle geri adım attığı Ukraynalı yıldız Viktor Tsygankov, kulüple yeniden temasa geçti. Takvim'in haberine göre; Avrupa'dan gelen diğer tekliflerin beklentisini karşılamaması üzerine menajeri aracılığıyla Trabzonspor'a "Görüşmeye hazırım" mesajı gönderen 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bu kararı sonrasında yönetim kurulu, teknik ekiple bir değerlendirme yapacak. Çıkacak rapora göre yönetimin, Girona ile yeniden pazarlık masasına oturması bekleniyor.

Girona ile sözleşmesinin 1 yıl sonra sona erecek olması ve kulübünün küme düşmesi nedeniyle İspanya ikinci liginde oynamak istemeyen oyuncu için tek seçenek Trabzonspor...

Girona'nın oyuncu için 15 milyon euro talep ettiği, ancak Tsygankov'un haklarının yüzde 50'sinin hala Dinamo Kiev'e ait olması bu transferde ayrı bir soru işaretini de ortaya çıkarıyor.