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Haberler Beşiktaş Beşiktaş-Widzew Lodz | CANLI (Hazırlık maçı)

Beşiktaş-Widzew Lodz | CANLI (Hazırlık maçı)

Beşiktaş, Slovakya kampındaki dördüncü hazırlık maçında Widzew Lodz ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 17:56 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 19:37
Beşiktaş-Widzew Lodz | CANLI (Hazırlık maçı)

Slovakya'da yaptığı kamp ile yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kamptaki dördüncü prova maçında Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş'ın Widzew Lodz karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

Emre Bilgin, Uduokhai, Taylan Bulut, Djalo, Yasin Özcan, Ndidi, Cerny, Kartal Cengizer, Olaitan, Mustafa Hekimoğlu, Devrim Şahin

BEŞİKTAŞ-WİDZEW LODZ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANİ KANALDA?

Beşiktaş-Widzew Lodz arasında oynanan hazırlık maçı, 10 Temmuz Cuma günü TSİ 19.30'da başladı. Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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Beşiktaş 0-0 Widzew Lodz (Haberi güncellemek için tıklayın)

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