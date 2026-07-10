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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Arca Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Arca Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, sezon hazırlıklarına devam ettiği Topuk Yaylası'nda günü çift idmanla tamamladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 17:56 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 21:17
Arca Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, sezon hazırlıklarına devam ettiği Topuk Yaylası'nda günü çift idmanla tamamladı.

Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen sabah ve akşam antrenmanlarında kırmızı-siyahlılar futbolcular, dinamik ısınma, pas ve taktiksel çalışmalar yaptı.

Çorum temsilcisi, hazırlıklarını 17 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek. Çorum FK, 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da, 1-6 Ağustos tarihlerinde tekrar Topuk Yaylası'nda kampa girecek.

Çorum FK, 17, 22, 25 ve 29 Temmuz ile 6 Ağustos'ta hazırlık maçları yapacak.

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