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Haberler Dünya Kupası İspanya-Belçika | CANLI İZLE

İspanya-Belçika | CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan İspanya-Belçika karşılaşması ile devam ediyor. Los Angeles'ta kazananın yarı final biletini kapacağı mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 21:57 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 22:46
İspanya-Belçika | CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. ABD'de yer alan Los Angeles Stadyumu'ndaki nefes kesen düelloda İspanya ile Belçika, yarı final biletini kapmak üzere kozlarını paylaşıyor. İspanya, son 16 turunda Portekiz'i 90+1'de Mikel Merino'nun kaydettiği gol ile turnuva dışına itmişti. Belçika ise çeyrek final yolunda turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 4-1 mağlup etmişti.

Dünya Kupası'nda final yolunda kritik öneme sahip bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSPANYA-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası İspanya-Belçika çeyrek final maçı 10 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

İSPANYA-BELÇİKA MAÇI İLK 11'LERİ

İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Dani Olmo, Alex Baena, Oyarzabal

Belçika: Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Doku, De Ketelaere, Trossard

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