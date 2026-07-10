Portekiz'de Jorge Jesus dönemi!

Portekiz milli takımı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya elenmesinin ardından Roberto Martinez ile yollarını ayırmıştı. Portekiz, Martinez'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus'un getirildiğini açıkladı. Portekiz Milli Takımı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün yeni bir yol başlıyor. Milli Takım'a hoş geldiniz, Sayın Jorge Jesus." İfadeleri yer aldı.

Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus. 🇵🇹 #ViemosParaVencer pic.twitter.com/B9Re2bCuAa — Portugal (@selecaoportugal) July 10, 2026