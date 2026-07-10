CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş, İlhan Fakılı'yla galip!

Beşiktaş, İlhan Fakılı'yla galip!

Beşiktaş, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında SV Mattersburg ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 1-0 kazandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 19:31
Beşiktaş, İlhan Fakılı'yla galip!

Beşiktaş, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Avusturya temsilcisi SV Mattersburg ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, yeni transfer İlhan Fakılı'nın 37. dakikada kaydettiği şık gol ile mücadeleyi 1-0 kazandı. Mücadelede forma giyen isimler şu şekildeydi: Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Kartal Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Fahri Kerem Ay, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy. 2007 doğumlu Ozan Sevim, 58. dakikada Ali Pağda yerine maça dahil oldu.

Karşılaşma 35'er dakika olmak üzere iki devre oynandı.

İŞTE İLHAN FAKILI'NIN GOLÜ

Trossard F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
CHP'de mutlak neşter: 7 il başkanı görevden alındı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da flaş gelişme! Resmen açıklanacak
Greenwood transfer için büyük fedakarlık yaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa transferi resmen açıkladı! Kasımpaşa transferi resmen açıkladı! 18:49
G.Saray'da flaş gelişme! Resmen açıklanacak G.Saray'da flaş gelişme! Resmen açıklanacak 18:42
F.Bahçe'den şaşırtan transfer hamlesi! Herkes Greenwood'u beklerken... F.Bahçe'den şaşırtan transfer hamlesi! Herkes Greenwood'u beklerken... 18:09
Beşiktaş-SV Mattersburg | CANLI Beşiktaş-SV Mattersburg | CANLI 17:55
Trabzonspor'dan Mory Gbane hamlesi! Trabzonspor'dan Mory Gbane hamlesi! 16:27
Ertuğrul Doğan Kulüpler Birliği başkanı seçildi Ertuğrul Doğan Kulüpler Birliği başkanı seçildi 16:24
Daha Eski
Beşiktaş'ta flaş Trossard gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Trossard gelişmesi! 16:05
G.Saray'ın ilk hazırlık maçı belli oldu! G.Saray'ın ilk hazırlık maçı belli oldu! 15:52
1. Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi 1. Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi 15:48
F.Bahçe'nin rakibi Pogon Szczecin F.Bahçe'nin rakibi Pogon Szczecin 15:33
Musaba'dan Kuyt'a övgü dolu sözler! Musaba'dan Kuyt'a övgü dolu sözler! 15:28
Greenwood transfer için büyük fedakarlık yaptı! Greenwood transfer için büyük fedakarlık yaptı! 15:07