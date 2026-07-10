Beşiktaş, İlhan Fakılı'yla galip!

Beşiktaş, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Avusturya temsilcisi SV Mattersburg ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, yeni transfer İlhan Fakılı'nın 37. dakikada kaydettiği şık gol ile mücadeleyi 1-0 kazandı. Mücadelede forma giyen isimler şu şekildeydi: Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Kartal Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Fahri Kerem Ay, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy. 2007 doğumlu Ozan Sevim, 58. dakikada Ali Pağda yerine maça dahil oldu.

Karşılaşma 35'er dakika olmak üzere iki devre oynandı.

İŞTE İLHAN FAKILI'NIN GOLÜ