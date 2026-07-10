Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Bordo-mavili ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 10 Temmuz Cuma günü saat 18.00'de teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yapan futbolcular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dayanıklılık ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 11 Temmuz günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.