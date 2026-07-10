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Haberler TFF 2. Lig Altınordu küme düşürüldü

Altınordu küme düşürüldü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu'nun 3'üncü Lig'e düşürülmesine karar verdi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 20:58
Altınordu küme düşürüldü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu'nun belirtilen süre içerisinde 2'nci Lig'e katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3'üncü Lig'e düşürülmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon sonunda Altınordu Futbol Kulübü haricinde puan sıralamasında son iki sırayı alacak takımların 3'üncü Lig'e düşürülmelerine, Altınordu FK'nın yer aldığı 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta fikstürün 17 takımlı olarak çekilmesine karar verilmiştir" denildi.

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