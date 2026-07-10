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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yöneticiler Fransa'dan Avusturya'ya geldi! Mason Greenwood…

Fenerbahçeli yöneticiler Fransa'dan Avusturya'ya geldi! Mason Greenwood…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Perşembe günü Mason Greenwood transferini bitirmek için Fransa'ya giden Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer ve Sportif Direktör Oğuz Çetin, Avusturya'ya geri dönerken, sarı-lacivertli yöneticilerle Linz'e geleceği konuşulan İngiliz yıldızın uçakta olmadığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 22:06
Fenerbahçeli yöneticiler Fransa'dan Avusturya'ya geldi! Mason Greenwood…

Fenerbahçe'de Mason Greenwood için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İngiliz yıldızla her konuda anlaşan ve Marsilya ile de anlaşma noktasına gelen sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.

Sarı-lacivertlilerde Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ve Sportif Direktör Oğuz Çetin, Mason Greenwood transferini bitirmek için perşembe günü özel uçakla Fransa'ya gitmişti. İkilinin yıldız futbolcuyu da alarak sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı Avusturya'ya gideceği iddia edilmişti.

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, Marsilya cephesiyle gerçekleştirilen görüşmenin ardından Avusturya'nın Linz kentine gelirken, Mason Greenwood'un uçakta olmadığı öğrenildi.

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