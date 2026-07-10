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RAMS Başakşehir'den kötü prova

RAMS Başakşehir FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı iki hazırlık maçında SV Ried ile karşı karşıya geldi. Mücadelelerden ilki 1-1'lik beraberlik ile noktalanırken ikinci karşılaşmayı Avusturya temsilcisi 2-1 kazandı. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 20:56
RAMS Başakşehir'den kötü prova

RAMS Başakşehir FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı iki hazırlık maçında SV Ried ile karşı karşıya geldi.

Turuncu-lacivertli ekip, kamp kapsamında Avusturya temsilcisi SV Ried ile oynadığı ilk hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. RAMS Başakşehir'in golünü Davie Selke kaydetti.

RAMS Başakşehir, günün ikinci hazırlık maçında ise farklı bir kadroyla sahaya çıktı. Mücadeleyi SV Ried 2-1 kazanırken, turuncu-lacivertli ekibin golü Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

RAMS Başakşehir FK, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

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