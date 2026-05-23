Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi!

Galatasaray'da seçimli olağan genel kurul tamamlandı. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurulda kulübün 105. dönem yönetimi belirlendi. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Dursun Özbek, bin 780 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN İKİNCİ BAŞKAN OLACAK

Sarı-kırmızılı kulüpte dördüncü başkanlık dönemine giren Dursun Özbek, yeni dönemde iki yıllık görev süresini tamamlaması halinde kulüp tarihinin en uzun süre görev yapan ikinci başkanı unvanını elde edecek. Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık yapan Özbek'in, görev süresini tamamlaması durumunda Suphi Batur, Selahattin Beyazıt ve Ali Uras'ı geride bırakarak ikinci sıraya yükselmesi bekleniyor.

ALİ SAMİ YEN ZİRVEDE YER ALIYOR

Galatasaray'ın 121 yıllık tarihinde bugüne kadar 38 farklı isim başkanlık görevini üstlenirken, kulübün kurucusu Ali Sami Yen yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle listenin zirvesinde yer alıyor.

Dursun Özbek'in Galatasaray'daki yöneticilik süreci 2011 yılında dönemin başkanı Ünal Aysal döneminde başladı. Daha sonra Duygun Yarsuvat yönetiminde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Özbek, 2015 yılında yapılan olağan seçimli genel kurulda Galatasaray'ın 36. başkanı seçildi.

DÖRDÜNCÜ DÖNEMİNE GİRİŞ YAPIYOR

Haziran 2022'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda ikinci kez başkanlık görevine gelen Özbek, Mayıs 2024'te yapılan olağan seçimde üçüncü dönemine başlamıştı. Son seçimle birlikte sarı-kırmızılı kulüpte dördüncü kez başkanlık görevine getirildi.

ÖZBEK'İN YENİ DÖNEM LİSTESİ

Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyleydi:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.

Dursun Özbek seçimin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar...

"GALATASARAY'IN DEMOKRASİ ŞÖLENİNDE BİR ARADA OLDUK"

"Değerli Galatasaraylılar, saygı değer hanımefendi ve beyefendiler, bugünkü seçimde oyumuzu kullanarak Galatasaray'ın demokrasi şöleninde bir arada olduk. Burada olan ve iradesini gösteren üyelerimize teşekkür ediyorum. Ekip, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep yanımda olan eşime, kardeşime ve aileme büyük bir teşekkür ediyorum. Divan heyetine gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum."

"ŞİMDİ DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

"Tek adaylı bir seçim süreci yaşadık. Bize verdiğiniz mesajı aldık. Mesaj aynen şöyle; devam edeceğiz ve şimdi daha iyisini yapacağız. Yeni dönemde Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu hikaye yazma fırsatı var. Bunun için tarihi bir sorumluluğumuz var. Şimdi çalışma zamanı, hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray!"