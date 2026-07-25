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Haberler Motor Sporları Lewis Hamilton Macaristan Grand Prix'sinde 3 sıra ceza aldı!

Lewis Hamilton Macaristan Grand Prix'sinde 3 sıra ceza aldı!

Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Macaristan Grand Prix'sine, aldığı ceza nedeniyle beşinci cepten başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 22:33
Lewis Hamilton Macaristan Grand Prix'sinde 3 sıra ceza aldı!

Başkent Budapeşte'deki sıralama turlarını son dünya şampiyonu Lando Norris'in 0.012 saniye gerisinde ikinci bitiren Hamilton'a, Oscar Piastri'yi engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası verildi.

Yarın yapılacak yarışa Norris pole pozisyonundan, Charles Leclerc ikinci, Kimi Antonelli üçüncü, Oscar Piastri dördüncü, Hamilton ise beşinci sıradan başlayacak.

McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Norris, 1 dakika 17.207 saniyelik derecesiyle bu sezon ilk kez pole pozisyonunun sahibi olmuştu.

Hungaroring Pisti'nde gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'si, TSİ 16.00'da başlayacak.

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