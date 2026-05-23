Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Fatih Terim'den yabancı kuralı açıklaması!

Fatih Terim'den yabancı kuralı açıklaması!

Teknik direktör Fatih Terim, “Mümkün olsa yasaklardan yana değilim. Kulüplerin menfaatine olacak, Türk futbolunun yararına olacak uygulama en doğrusudur. Geldiğimiz bugünlerde, her şeyin değiştiği, her şeyin dönüştüğü, her şeyin yenilendiği dünyada artık fazla rötar yapmamalıyız. Doğru bir şeye karar verilmesi lazım” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 14:19 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 14:29
Fatih Terim'den yabancı kuralı açıklaması!

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşen Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy vermek için Galatasaray Lisesi'ne gelen efsane teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçimin hayırlı olması temennisinde bulunan Terim, "Oyumuzu kullandık. Camiamıza hayırlı olsun. İnşallah çok daha güzel şeyler, çok daha başarılı, çok daha kurumsal bir kulüp olma yolunda hızla ilerleriz. Kendilerine başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun" ifadelerinde bulundu.

'İNŞALLAH REKORU KIRARLAR'

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili konuşan 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Şampiyonlukla ilgili söyleyeceklerimi söyledim. İnşallah rekoru kırarlar. Çok uzun zaman önce de söylemiştim. Biliyorsunuz rekorlar kırılmak için vardır. İnşallah onu da yapacaklardır. Canı gönülden destekliyorum. Kalbim onlarla. Dolayısıyla hem Türkiye'de hem Avrupa'daki taraftarlar gibi ben de güzel başarılar bekliyorum" diye konuştu.

'HER ŞEYİN YENİLENDİĞİ DÜNYADA ARTIK FAZLA RÖTAR YAPMAMALIYIZ'

Yabancı kuralı hakkında da yorumlarda bulunan Fatih Terim, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben daha önce anlattım bakış açımı. Mümkün olsa yasaklardan yana değilim. Kulüplerin menfaatine olacak, Türk futbolunun yararına olacak uygulama en doğrusudur. O zaman da söylemiştim. 14 Türk mecburiydi. 14 yabancı değil, yabancı serbestti, istediğin kadar alabiliyordun. Dolayısıyla geldiğimiz bugünlerde, her şeyin değiştiği, her şeyin dönüştüğü, her şeyin yenilendiği dünyada artık fazla rötar yapmamalıyız. Doğru bir şeye karar verilmesi lazım. Ondan sonra da bunun üzerine gidilmesi lazım. Yapacaklardır. Federasyon da bunu yapacak kapasitede zaten. Kulüplerle oturup konuşulur, ona göre de kurallar konuşulur. Çok da sıkıntılı bir durum görmüyorum açıkçası."

