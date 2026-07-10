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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde dev çalım! Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi

Fenerbahçe'den transferde dev çalım! Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'den transferde ses getirecek bir hamle geldi. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerin, şu ana kadar birçok önemli isimle temas kurduğu öğrenildi. Kanarya'nın, ezeli rakipleri Galatasaray ve Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu için devreye girerek büyük bir transfer çalımı atmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 09:58
Fenerbahçe'den transferde dev çalım! Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi

Yaz transfer döneminde iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'den transferde dev çalım! Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi

Sarı-lacivertlilerin hücum hattını genç ve gelecek vadeden bir isimle güçlendirmek için düğmeye bastığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den transferde dev çalım! Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi

Bu doğrultuda yönetimin, Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un gündemine yer alan o isim için devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'den transferde dev çalım! Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi

F.BAHÇE'DEN DENİZ GÜL BOMBASI!

Sarı-lacivertlilerin, Porto forması giyen milli golcü Deniz Gül'ün transferi için resmi girişimlere başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den transferde dev çalım! Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi

Daha önce Trabzonspor ve Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği 20 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe yönetiminin, Portekiz ekibi Porto ile masaya oturduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den transferde dev çalım! Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi

Yeni Asır'ın haberine göre; Kanarya'nın, Deniz Gül atağıyla birlikte transfer yarışında önemli bir hamle yapıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den transferde dev çalım! Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi

Teknik heyetin olumlu raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, genç futbolcuyu yeni sezon kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'den transferde dev çalım! Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi

31 MAÇTA 5 GOL ATTI

1.90 metrelik boyuyla hava toplarında etkili olan Deniz Gül, geride kalan sezonda Porto A Takımı ve B Takımı dahil olmak üzere toplam 31 resmi maçta forma giyerken 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den transferde dev çalım! Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi

Potansiyeliyle Avrupa futbolunun dikkat çeken genç santrforları arasında gösterilen milli oyuncunun geleceğiyle ilgili son kararı Porto yönetiminin vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe'den transferde dev çalım! Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi

Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği, ezeli rakiplerinin de yakından takip ettiği Deniz Gül için önümüzdeki günlerde görüşmelerin hız kazanmasının beklendiği kaydedildi.

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