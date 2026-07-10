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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de gündem yeniden o yıldız! İşte hedefteki isim

Fenerbahçe'de gündem yeniden o yıldız! İşte hedefteki isim

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken son olarak sarı-lacivertliler için golcü transferinde flaş bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth için son bir temas daha yapmaya karar verdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 12:15
Fenerbahçe'de gündem yeniden o yıldız! İşte hedefteki isim

Vedat Muriç sonrası hedeflediği asıl 9 numara transferini henüz bitiremeyen Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik var.

Fenerbahçe'de gündem yeniden o yıldız! İşte hedefteki isim

Bu doğrultuda sarı-lacivertliler rotayı bir kez daha Alexander Sörloth'a kırdı.

Fenerbahçe'de gündem yeniden o yıldız! İşte hedefteki isim

Başkan Aziz Yıldırım'ın en büyük gözdesi olan Norveçli yıldız için daha önce girişimlerde bulunan yönetim A.Madrid'i ikna noktasında başarılı olamamıştı.

Fenerbahçe'de gündem yeniden o yıldız! İşte hedefteki isim

Ancak son yaşanan gelişmelerin ardından Sörloth'la ilgili son bir temas daha yapılmasına karar verildi.

Fenerbahçe'de gündem yeniden o yıldız! İşte hedefteki isim

Takvim'in İspanyol basınından derlediği göre Atletico halen yıldız futbolcuyu takımda tutma konusunda katı bir tutum izliyor.

Fenerbahçe'de gündem yeniden o yıldız! İşte hedefteki isim

Ancak Fenerbahçe'nin bu kez çok daha cazip bir teklifle kapıyı çalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de gündem yeniden o yıldız! İşte hedefteki isim

Sörloth'un da iyi bir maaş teklifi karşılığında ikna edilebileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de gündem yeniden o yıldız! İşte hedefteki isim

Transfermarkt verilerine göre Alexander Sörloth'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

Fenerbahçe'de gündem yeniden o yıldız! İşte hedefteki isim

Sörloth'un Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'de gündem yeniden o yıldız! İşte hedefteki isim

Norveçli futbolcu geçen sezon İspanyol ekibinin formasını 54 maçta giyerken takımına 20 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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