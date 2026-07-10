Fenerbahçe'de gündem yeniden o yıldız! İşte hedefteki isim
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken son olarak sarı-lacivertliler için golcü transferinde flaş bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth için son bir temas daha yapmaya karar verdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 12:15
Ancak son yaşanan gelişmelerin ardından Sörloth'la ilgili son bir temas daha yapılmasına karar verildi.
Takvim'in İspanyol basınından derlediği göre Atletico halen yıldız futbolcuyu takımda tutma konusunda katı bir tutum izliyor.
Ancak Fenerbahçe'nin bu kez çok daha cazip bir teklifle kapıyı çalması bekleniyor.
Sörloth'un da iyi bir maaş teklifi karşılığında ikna edilebileceği belirtiliyor.
Transfermarkt verilerine göre Alexander Sörloth'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro.
Sörloth'un Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Norveçli futbolcu geçen sezon İspanyol ekibinin formasını 54 maçta giyerken takımına 20 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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