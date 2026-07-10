Galatasaray'a Can Uzun transferinde rakip çıktı! İtalyan basınından flaş iddia
Galatasaray'ın transfer gündeminde bir süredir yer alan Can Uzun için İtalyan basınından sarı-kırmızılıları üzecek bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 12:53
Son olarak İtalyan basınından sarı-kırmızılıları üzecek bir iddia gündeme geldi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma Sportif Direktörü, Can Uzun ile görüşmelerde bulundu.
Haberde ayrıca Roma'nın Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Dan Ndoye ile de görüştüğü belirtildi.
Transfermarkt verilerine göre Can Uzun'un güncel piyasa değeri 45 milyon euro.
Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasını 28 maçta giyen Can Uzun takımına 10 gol 5 asistlik katkı sağladı.
2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım kadrosunda yer alan 20 yaşındaki futbolcu, 3-2 kazanılan ABD maçında 1 asistlik katkı sağladı.
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