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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Can Uzun transferinde rakip çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

Galatasaray'a Can Uzun transferinde rakip çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

Galatasaray'ın transfer gündeminde bir süredir yer alan Can Uzun için İtalyan basınından sarı-kırmızılıları üzecek bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 12:53
Galatasaray'a Can Uzun transferinde rakip çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

Galatasaray'da gelecek sezonun hazırlıkları başladı.

Galatasaray'a Can Uzun transferinde rakip çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

Öte yandan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları da sürüyor.

Galatasaray'a Can Uzun transferinde rakip çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde bulunan Can Uzun hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a Can Uzun transferinde rakip çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

Son olarak İtalyan basınından sarı-kırmızılıları üzecek bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'a Can Uzun transferinde rakip çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma Sportif Direktörü, Can Uzun ile görüşmelerde bulundu.

Galatasaray'a Can Uzun transferinde rakip çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

Haberde ayrıca Roma'nın Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Dan Ndoye ile de görüştüğü belirtildi.

Galatasaray'a Can Uzun transferinde rakip çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

Transfermarkt verilerine göre Can Uzun'un güncel piyasa değeri 45 milyon euro.

Galatasaray'a Can Uzun transferinde rakip çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasını 28 maçta giyen Can Uzun takımına 10 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'a Can Uzun transferinde rakip çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım kadrosunda yer alan 20 yaşındaki futbolcu, 3-2 kazanılan ABD maçında 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'a Can Uzun transferinde rakip çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

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