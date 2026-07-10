CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake Avusturya kampına katıldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake Avusturya kampına katıldı

Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna kattığı Nathan Ake, takımın Avusturya kampına dahil oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 10:57
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake Avusturya kampına katıldı

FENERBAHÇE'nin yeni transferi Nathan Ake, takımın Avusturya kampına dahil oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe'de yeni transferler kampa katılmaya başladı. Sarı-lacivertliler, Hollanda ile Dünya Kupası'nda görev yapan 31 yaşındaki savunma oyuncusunun Avusturya kampına dahil olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından Profesyonel Futbol A Takımımızın Avusturya kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'de Mason Greenwood gelişmesi!
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Özgür Özel CHP'yi parçalayacaklarını itiraf etti! Yeni parti hazırlığı ve "yedek lastik" planı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Watkins heyecanı!
G.Saray'ın yıldızına Ada kancası! 30 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! F.Bahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! 10:43
Djalo'dan Italiano'ya övgü dolu sözler! Djalo'dan Italiano'ya övgü dolu sözler! 10:24
Çorum FK kaleci transferini duyurdu! Çorum FK kaleci transferini duyurdu! 10:18
Fenerbahçe'den transferde dev çalım! Fenerbahçe'den transferde dev çalım! 09:58
Fener'in eski yıldızları Aslan'a! Fener'in eski yıldızları Aslan'a! 09:48
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 09:41
Daha Eski
Filenin Sultanları ABD'ye mağlup Filenin Sultanları ABD'ye mağlup 09:40
G.Saray'ın yıldızına Ada kancası! 30 milyon Euro... G.Saray'ın yıldızına Ada kancası! 30 milyon Euro... 09:35
ABD-Türkiye voleybol maçı detayları! ABD-Türkiye voleybol maçı detayları! 06:58
G.Saray'a Fransız yıldız! Anlaşma tamam G.Saray'a Fransız yıldız! Anlaşma tamam 00:25
F.Bahçe'nin yıldızına Komşu'dan sürpriz talip! F.Bahçe'nin yıldızına Komşu'dan sürpriz talip! 00:25
F.Bahçe'den Greenwood'un sözleşmesine özel madde! F.Bahçe'den Greenwood'un sözleşmesine özel madde! 00:25