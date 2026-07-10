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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! 30 milyon Euro...

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! 30 milyon Euro...

Galatasaray'da savunma hattı için kritik gelişme yaşanıyor. Premier Lig'den gelen ilgi sonrası gözler sarı-kırmızılı yönetime çevrilirken, yaklaşık 30 milyon euroluk teklifin gelmesi halinde karar değişebileceği belirtiliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 09:35
Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! 30 milyon Euro...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! 30 milyon Euro...

Yeni transferler merak edilirken, diğer yandan gözler takımdan ayrılması muhtemel isimlere çevrildi.

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! 30 milyon Euro...

Kolombiya'da çok başarılı bir performans sergileyen Davinson Sanchez'e olan ilgi her geçen gün artıyor.

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! 30 milyon Euro...

Takvim'de yer alan habere göre Davinson'a bu kez de Bournemouth kancayı attı.

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! 30 milyon Euro...

Premier Lig kulübünün stoper arayışında olduğu ve Kolombiyalı savunmacıyı yakından takip ettiği belirtiliyor.

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! 30 milyon Euro...

Okan Buruk'un raporu sonrasında Davinson Sanchez için "satılık değil" kararı alan Galatasaray yönetimi, şu ana kadar herhangi bir kulüple pazarlık masasına oturmadı.

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! 30 milyon Euro...

Ancak sarı-kırmızılılara 30 milyon euroya yakın bir teklif ulaşması halinde yönetimin bu kez farklı bir aksiyon alabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! 30 milyon Euro...

Galatasaray'da 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı yıldız, yıllık 4.5 milyon euro kazanıyor.

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! 30 milyon Euro...

Piyasa değeri 16 milyon euro olan Sanchez'in Galatasaray ile sözleşmesi de 2029 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! 30 milyon Euro...

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 45 maça çıkan Davinson Sanchez, 2 gol kaydetti.

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