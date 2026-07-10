Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! 30 milyon Euro...
Galatasaray'da savunma hattı için kritik gelişme yaşanıyor. Premier Lig'den gelen ilgi sonrası gözler sarı-kırmızılı yönetime çevrilirken, yaklaşık 30 milyon euroluk teklifin gelmesi halinde karar değişebileceği belirtiliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 09:35
Takvim'de yer alan habere göre Davinson'a bu kez de Bournemouth kancayı attı.
Premier Lig kulübünün stoper arayışında olduğu ve Kolombiyalı savunmacıyı yakından takip ettiği belirtiliyor.
Okan Buruk'un raporu sonrasında Davinson Sanchez için "satılık değil" kararı alan Galatasaray yönetimi, şu ana kadar herhangi bir kulüple pazarlık masasına oturmadı.
Ancak sarı-kırmızılılara 30 milyon euroya yakın bir teklif ulaşması halinde yönetimin bu kez farklı bir aksiyon alabileceği ifade ediliyor.
Galatasaray'da 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı yıldız, yıllık 4.5 milyon euro kazanıyor.
Piyasa değeri 16 milyon euro olan Sanchez'in Galatasaray ile sözleşmesi de 2029 yılına kadar devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 45 maça çıkan Davinson Sanchez, 2 gol kaydetti.
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