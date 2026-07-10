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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Jhon Duran'dan dikkat çeken paylaşım!

Jhon Duran'dan dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Jhon Duran, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımla gündeme geldi. Kolombiyalı golcünün sözleri, hakkında çıkan iddialara yanıt olarak yorumlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 11:57
Jhon Duran'dan dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Jhon Duran, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kolombiyalı golcü, yaptığı paylaşımda kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara göndermede bulunarak, "Birine zarar veren, yanlış anlatılmış herhangi bir hikaye, bir gün Tanrı tarafından gerçeğe kavuşturulacaktır. Bu yüzden hiçbir şeyi kanıtlamaya çalışmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

Bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da bulunan 22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Fenerbahçe ve Zenit formalarıyla geçirdi. Duran, sezon boyunca çıktığı 30 karşılaşmada 7 gol kaydederken, 3 de asist yaparak takımına katkı sağladı.

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