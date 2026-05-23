Fenerbahçe yöneticisi Cem Ciritci'den Final Four tepkisi!

Ciritci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nin yönetilemediğini vurguladı.

Dörtlü Final organizasyonunun sadece parkede oynanan basketboldan ibaret olmadığının altını çizen Ciritci, "O organizasyon; güvenliktir, adalettir, taraftar hakkıdır, bilet düzenidir, tribün planlamasıdır, misafir takıma gösterilen saygıdır. Ama dün Atina'da biletini almış, parasını ödemiş, kilometrelerce yol gelmiş Fenerbahçe taraftarı, salon kapılarında bekletildi. Aileler dağıldı, insanlar belirsizlik içinde bırakıldı, tribün planı karmakarışık hale geldi. Fenerbahçe taraftarı içeri girmeye çalışırken, kendi aile tribününde bile rakip takım taraftarı olduğu görüldü." ifadelerini kullandı.

Yaşananların kabul edilemez olduğunu aktaran Ciritci, "Kamuoyuna yansıyan ve taraftarlarımız tarafından dile getirilen, yaklaşık 5 bin biletsiz Olympiakos taraftarının salona alındığı yönündeki ciddi iddialar hakkında da EuroLeague'den ve organizasyon sorumlularından açık, somut ve tatmin edici bir açıklama bekliyoruz. Eğer biletli taraftarlarımız dışarıda bekletilirken biletsiz kişilerin salona alındığı doğruysa, bu artık basit bir organizasyon aksaklığı değil; doğrudan taraftar hakkının gaspı ve organizasyon güvenilirliğinin çöküşüdür." açıklamasında bulundu.

"TÜM İDDİALARIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Ciritci, basketbolun zirvesinde olan bir organizasyonun biletli taraftarı zamanında, güvenli ve hakkaniyetli şekilde salona alma konusunda sınıfta kalma şansının olmadığını belirtti.

Maç içindeki yönetimlerin, tribün atmosferinin, hakem kararlarının tartışılabileceğini ancak organizasyonun kontrolsüz, hazırlıksız ve duyarsız görünmesinin açıklamasının olmadığını vurgulayan Ciritci, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe taraftarı dün takımının yanında olmak için oradaydı. Bu insanlar turist değildi; bu insanlar bu sezonun emeğini, inancını ve armasını taşımak için Atina'daydı. Bir Dörtlü Final'de taraftarın hakkı kapıda bekletilemez. Bir Dörtlü Final'de aileler mağdur edilemez. Bir Dörtlü Final'de organizasyon 'Bakalım çözeriz' mantığıyla yönetilemez. Bu süreçte yaşanan tüm mağduriyetlerin, güvenlik ve organizasyon zaaflarının, biletli taraftarlarımızın salona girişte karşılaştığı engellemelerin, tribün yerleşimindeki usulsüzlük iddialarının ve biletsiz seyirci girişine ilişkin tüm iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Gerekli tüm kayıtlar, tanıklıklar ve belgeler toplanarak sorumlular hakkında hukuki sürecin başlatılması için gereken adımlar atılacaktır."

Hiç kimsenin Fenerbahçe taraftarının hakkını, emeğini ve alın teriyle geldiği tribündeki yerini görmezden gelemeyeceğinin altını çizen Ciritci, "EuroLeague'in bu tabloya sadece 'Aksaklık' diyerek geçme lüksü yoktur. Açıklama yapmak, sorumluları belirlemek ve mağdur olan taraftarlara karşı somut bir telafi mekanizması oluşturmak zorundadır. Çünkü dün yaşanan mesele, sadece Fenerbahçe meselesi değildir. Bu, Avrupa basketbolunun itibarı meselesidir. Ve dün Atina'da o itibar ağır yara almıştır. Fenerbahçe taraftarının hakkını gasp eden, buna göz yuman ve sonra susmayı tercih eden herkes için bu gece bir utanç belgesi olarak tarihe geçecektir. Bu rezalete sessiz kalan herkes bilsin; dün Atina'da sadece bir organizasyon sınıfta kalmadı, Avrupa basketbolunun namusu kapıda bırakıldı." ifadelerini kullandı.