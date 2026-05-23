Roland Sallai'ye İngilizlerden kanca! Galatasaray'ın istediği rakam...
Galatasaray formasıyla sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken Roland Sallai, Premier Lig'in dev kulüplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Macar yıldız için bonservis bedelini belirlediği ve gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı belirtildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 12:04
Premier Lig ekiplerinin sezon boyunca Sallai'nin performansını yakından takip ettiği ifade edilirken, sarı-kırmızılı yönetimin de oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu öğrenildi.
Galatasaray cephesinin, 27 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euronun üzerindeki teklifleri masaya yatırabileceği konuşuluyor.
2025-26 sezonunda sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Sallai, toplam 3587 dakika sahada kaldı.
Tecrübeli oyuncu sezonu 1 gol ve 6 asistlik katkıyla tamamladı.
