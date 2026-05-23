Dünya Kupası öncesi milli takımımızda Kenan Yıldız şoku! İtalyan basını duyurdu

2026 Dünya Kupası'na günler kala A Milli Futbol Takımımızın futbolcularından Kenan Yıldız hakkında olumsuz bir gelişme yaşandı. Juventus'un İtalya Serie A'nın son haftasında Torino ile karşı karşıya geleceği derbi öncesi perşembe günü yapılan antrenmanda Yıldız'ın baldır rahatsızlığı hissettiği ve sağlık kontrolünden geçmesi sonrası sonuçların beklenenden kötü çıktığı öğrenildi. 21 yaşındaki ismin Torino derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi. La Gazzetta dello Sport, haberinde Kenan'ın sakatlığının milli takımımız tarafında da alarm zillerinin çalmasına sebep olduğunu ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın Kenan'dan gelecek iyi haberler için adeta parmaklarını kenetlediğini yazdı.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. Kenan Yıldız'ın bu karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceği henüz bilinmiyor.

İŞTE O HABER