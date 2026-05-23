Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulu başladı

Galatasaray Spor Kulübü'nde 105. dönem yönetiminin belirleneceği olağan seçim toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 10:51 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 10:53
Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulu başladı

Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor.

Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, divan başkanlığına Ahmet Kemal Kumkumoğlu seçildi.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, sandık kurullarının oluşturulmasına geçildi.

Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.

Üyelerin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 12 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erecek.

ÖZBEK'İN YENİ DÖNEM LİSTESİ

Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.

"SEÇİM GÜNLERİ GALATASARAY'IN BAYRAM GÜNLERİDİR"

Kulüpte seçim günlerinin Galatasaray'ın bayram günleri olduğunu ifade eden, Özbek, "Bugün de öyle olacak. Tek adaylı bir seçim Galatasaray'ın geleneklerine uygun değil. Bunun bugün seçilecek olan yönetime büyük bir yükümlülük yüklediğini kabul ediyorum. Çünkü genel kurulun bize verdiği, 'Bugüne kadar güzel işler yaptınız ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez ve daha fazlasını ister, bundan sonraki yönetimde de bugüne kadar yaptıklarınızın çok üzerine çıkmanız lazım' mesajını kabul ediyoruz. Bu manada arkadaşlarımla beraber biz bu sorumluluğun bilincinde buraya geldik. Bu seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Seçimde yaklaşık 10 bin sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Olağan seçim toplantısında toplam 12 sandık bulunuyor. Genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.

Başkan Dursun Özbek, 1 numaralı sandıkta oyunu verecek.

Cimbom'dan savunmaya yerli takviyesi!
G.Saray'dan dev kapışma! Görüşmeler başladı
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Mutlak butlan sonrası operasyon: CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin 13 gözaltı!
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli takımımızda Kenan Yıldız şoku!
F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden resmi teklif!
Milli takımımızda Kenan Yıldız şoku! 10:37
Espanyol-Real Sociedad maç bilgileri! 10:35
Deportivo Alaves-Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 10:21
Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor! 10:17
Real Madrid-Athletic Bilbao maçı ayrıntıları! 09:58
G.Saray'dan dev kapışma! Görüşmeler başladı 09:55
Thunder seride öne geçti! 09:51
Valencia-Barcelona maçı detayları! 09:35
Cimbom'dan savunmaya yerli takviyesi! 09:32
F.Bahçe eski yıldızı için resmen devrede! 09:24
F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden resmi teklif! 09:19
Girona-Elche maçı detayları! 09:07