Galatasaray ve Milan'dan dev transfer kapışması! Görüşmeler başladı
Galatasaray, Avrupa devlerinin radarındaki genç yıldız için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt ile resmi temas kurarken, transfer yarışına İtalyan devi Milan da dahil oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 09:56
Alman kulübüyle ilk görüşmeler gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımımız'da da yer alan Can Uzun, hücum hattında forvet arkası, forvet ve sol açık olarak forma giyebiliyor.
Bu sezon Eintracht Frankfurt'la 28 maça çıkan Can, 10 gol attı, 6 asist yaptı ve 16 gole direkt etki etti.
MILAN DA YAKINDAN İZLİYOR
Cimbom'un transfer gündeminde bulunan Can Uzun'u İtalya'dan Milan takımı da takip ediyor.
Serie A temsilcisinin 20 yaşındaki milli yıldız için Eintracht Frankfurt'la temasa geçeceği dile getirildi.
Can Uzun, 2026 Dünya Kupası için Türkiye Millî Futbol Takımı'nın geniş kadrosuna davet edildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.